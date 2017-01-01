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Суровый егерь
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danilov 26 Сентября 2017 в 17:29:02
Эти фото были сделаны в Завитинском районе Приамурья, где управлявший грузовиком егерь пошел на таран внедорожника браконьеров. Грузовик протащил внедорожник 10 метров, после чего скинул его в яму и наехал на него. В автомобиле находились двое мужчин, которые остались живы. Также внутри машины были найдены тела убитых косуль.Управление по охране животного мира и ООПТ прокомментировало аварию , которая произошла накануне в Завитинском районе. Как говорится в сообщении ведомства, аварию спровоцировали браконьеры, пытавшиеся скрыться от «газика» с охотоведами.



По информации охотуправления, ДТП произошло в ночь с 23 на 24 сентября в охотугодьях общества охотников и рыболовов в районе Завитинского заказника. Инспекторы управления по охране животного мира, находившиеся в рейде, заметили в полях свет фары. Как выяснилось, браконьеры незаконно охотились с применением запрещенных средств.

Машину нарушителей инспекторы ждали на единственной дороге на выезде с поля. Однако, заметив автомобиль управления и инспектора в форме, Toyota Land Cruiser резко сдала назад и попыталась скрыться в полях. Погоня продолжалась в течение двадцати минут. Уходя от преследования, нарушители пытались ослепить инспекторов, направляя на них свет выносной лампы-фары.



В результате самого ДТП никто не пострадал. Однако уже после аварии зафиксирован факт нападения нарушителей на инспектора, который помог водителю-нарушителю выбраться из салона автомобиля. Пострадавшему инспектору потребовалась помощь медиков, — рассказал начальник отдела амурского управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.
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