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Закона.Нет
В мусорном баке в Астане найдены полицейские протоколы
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Jopavogne 27 Сентября 2017 в 10:35:10
Пользователь Facebook Диас Неизвестный сообщил, что нашел в мусорном баке протоколы, заполненные инспектором Абдуалиным.

По словам автора поста, документы он обнаружил близ дома №22 по проспекту Абая. Один из комментаторов высказал мнение о том, почему важные бумаги оказались среди хлама: «Писал их, чтобы кошмарить водителей и разводить. В итоге, получается, развел и выкинул протоколы за ненадобностью в мусор».









Комитет административной полиции МВД РК изучает опубликованную в сети информацию, прокомментировала пресс-секретарь ведомства Ирина Лукьянина.

«Данная информация изучается Комитетом административной полиции. Материалы будут переданы в Департамент собственной безопасности МВД, — написала она. — Автора публикации просим обратиться в органы внутренних дел с официальным заявлением. Информацию также можно сообщить по единому телефону доверия МВД 1402, либо через страницу КАП МВД в Фейсбуке».

https://365info.kz/2017/09/v-musornom-bake-v-astane-najdeny-politsejskie-protokoly/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 27.09.2017 в 10:41:22   # 633311
А разве проток документ не подотчетный,или так все плохо?
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  M54 27.09.2017 в 10:56:58   # 633314
Цитата: Рамзес от 27.09.2017 10:41:22
А разве проток документ не подотчетный,или так все плохо?

Так все плохо, все в доле...
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  Алматынец 27.09.2017 в 12:36:25   # 633344
Теперь автор должен ещё и сам заявление написать
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