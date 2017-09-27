В мусорном баке в Астане найдены полицейские протоколы

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Jopavogne 27 Сентября 2017 в 10:35:10
По словам автора поста, документы он обнаружил близ дома №22 по проспекту Абая. Один из комментаторов высказал мнение о том, почему важные бумаги оказались среди хлама: «Писал их, чтобы кошмарить водителей и разводить. В итоге, получается, развел и выкинул протоколы за ненадобностью в мусор».
Комитет административной полиции МВД РК изучает опубликованную в сети информацию, прокомментировала пресс-секретарь ведомства Ирина Лукьянина.
«Данная информация изучается Комитетом административной полиции. Материалы будут переданы в Департамент собственной безопасности МВД, — написала она. — Автора публикации просим обратиться в органы внутренних дел с официальным заявлением. Информацию также можно сообщить по единому телефону доверия МВД 1402, либо через страницу КАП МВД в Фейсбуке».
https://365info.kz/2017/09/v-musornom-bake-v-astane-najdeny-politsejskie-protokoly/
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Цитата: Рамзес от 27.09.2017 10:41:22
А разве проток документ не подотчетный,или так все плохо?
А разве проток документ не подотчетный,или так все плохо?
Так все плохо, все в доле...