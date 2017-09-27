Неудачно пошутил

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Гоги80 27 Сентября 2017 в 10:41:29
Прокуратура Семея передала в суд дело жителя региона, распространившего видеозапись обрушения жилого дома и утверждавшего, что чрезвычайное происшествие случилось в Восточном Казахстане.
Инцидент произошел 24 мая. Житель Семея, увидев в Интернете ролик обрушения жилого дома, произошедшего в другой стране, решил для развлечения распространить запись. На своем компьютере он сопроводил видео названием «СРОЧНО ЧП ЭКСКЛЮЗИВ Казахстан Город Семей Сегодня днем в 14.23 обрушился подъезд 2017 год 24 мая», выложил его на видеохостинге YouTube. Далее распространил запись. Ролик получил резонанс.
Органы внутренних дел оперативно начали досудебное расследование и установили личность пользователя, распространившего видеоролик.
В настоящее время расследование окончено и прокуратура Семея направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Надзорное ведомство разъясняет, что за распространение подобной информации, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность.
Источник: yk.kz
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