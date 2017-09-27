Мининформ отказался озвучить суммы госзаказа и его получателей, а Генпрокуратура отказалась считать это нарушением

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Сентября 2017 в 16:10:56
Ранее ведомство отказалось представить детализацию о назначении средств информационного государственного заказа в размере 2 069 247 000 тенге.
"Вчера мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, из которого с удивлением узнали, что "правовых оснований для вмешательства органов прокуратуры нет". Напомню, что причиной жалобы стал отказ министерства информации и коммуникаций предоставить нам информацию о суммах и получателях госзаказа в СМИ. Хотя статья 6 закона о доступе к информации ясно говорит, что "не подлежит ограничению информация о формировании и расходовании средств из республиканского и местного бюджетов", — пояснила директор фонда.
Как выяснилось, новый закон о прокуратуре гласит, что прокуратура может проводить проверку деятельности госорганов только в трех случаях, и обращение "Правового медиацентра" под них не попадает.
Однако общественный фонд намерен довести начатое до конца.
"Теперь у нас два пути — обращение к премьер-министру и исковое заявление в суд. Довести это дело до логического завершения и выяснить, работают ли законы в Казахстане, — дело принципа. Будем сражаться за свое конституционное право дальше", — прокомментировала Диана Медведникова.
Отметим, что с 2017 года в Казахстане изменены правила проведения конкурса по распределению государственного информационного заказа, и решение теперь выносит специальная комиссия. Ранее средства распределялись через государственные закупки.
После заседания комиссии на сайте МИК РК был опубликован протокол, в котором отсутствовало главное — информация о суммах лотов и их получателях. В этой связи фонд обратился в ведомство с официальным запросом на предоставление данных, но получил отказ.
https://m.ru.sputniknews.kz/society/20170927/3348788/delo-principa-posle-otkaza-prokuratury-zhalobu-na-mininform-napravyat-premeru.html?mobile_return=no
Комментарии, по рейтингу, по дате
а народ страдает!!!
Цитата: Денис222 от 27.09.2017 18:21:11вот вот,и у меня тоже ощущение что я чего то не знаю)))
Такое ощущение, что Республике пи/здец подкрадывается, власть их мать имущие нагло воруют/пилят бабло, что бы свалить за бугор...просто моё ощущение...
Такое ощущение, что Республике пи/здец подкрадывается, власть их мать имущие нагло воруют/пилят бабло, что бы свалить за бугор...просто моё ощущение...
Руссотуристо 27.09.2017 в 19:23:26 # 633444
Цитата: Денис222 от 27.09.2017 18:21:11
Такое ощущение, что Республике пи/здец подкрадывается, власть их мать имущие нагло воруют/пилят бабло, что бы свалить за бугор...просто моё ощущение...
Такое ощущение, что Республике пи/здец подкрадывается, власть их мать имущие нагло воруют/пилят бабло, что бы свалить за бугор...просто моё ощущение...
Что тут не понятного?
Скоро великий замес начнется, возможно даже ядерный.
Элитка это знает лучше всех, потому что доступ к "настоящей" инфе имеет, вот и воруют "Астапы" в надежде с баблом отвалить.
В таком случае пошел я грабить награбленное, кто со мной, АЛГА!!!
Цитата: Денис222 от 27.09.2017 21:29:08
Пермяк, если замес ядерный начнётся, деньги спасут? Улетят на Марс? Пиздос всех накроет, кого то раньше, кого то позже...Вы не хуже меня знаете.
В таком случае пошел я грабить награбленное, кто со мной, АЛГА!!!
Пермяк, если замес ядерный начнётся, деньги спасут? Улетят на Марс? Пиздос всех накроет, кого то раньше, кого то позже...Вы не хуже меня знаете.
В таком случае пошел я грабить награбленное, кто со мной, АЛГА!!!
Дело в том, что награбленное лежит далеко , за бугром .