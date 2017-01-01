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Нефтяная компания предъявила иск на миллиард долларов к Казахстану
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Гость 29 Сентября 2017 в 11:24:13
ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» предъявило иск к Казахстану более чем на миллиард долларов. 27 сентября международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) в Париже вынес арбитражное решение по этому делу, частично удовлетворив требования истца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минюста РК.

Интересы Казахстана представляла команда юристов компании Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.

Минюст при помощи консультантов сумел добиться снижения суммы выплаты с миллиарда до 39,2 миллионов долларов, что составляет четыре процента от первоначальных исковых требований.

Отмечается, что ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» не в первый раз пытается отсудить деньги у Казахстана.

Ранее это произошло в 2008 году, тогда компания требовала 2 миллиарда долларов. В 2012 году арбитражное решение было вынесено в пользу Казахстана.

Повторное исковое заявление с требованием более миллиарда долларов было подано 5 июня 2013 года. В качестве истца был включен гражданин США Девинчи Салах Хурани.

Однако была доказана безосновательность большей части требований истцов. Также Минюст намерен обжаловать арбитражное решение. Процесс аннулирования решения занимает около 2 лет.

https://www.nur.kz/1632224-neftyanaya-kompaniya-predyavila-isk-na-m.html
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