Нефтяная компания предъявила иск на миллиард долларов к Казахстану

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Гость 29 Сентября 2017 в 11:24:13
Интересы Казахстана представляла команда юристов компании Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.
Минюст при помощи консультантов сумел добиться снижения суммы выплаты с миллиарда до 39,2 миллионов долларов, что составляет четыре процента от первоначальных исковых требований.
Отмечается, что ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» не в первый раз пытается отсудить деньги у Казахстана.
Ранее это произошло в 2008 году, тогда компания требовала 2 миллиарда долларов. В 2012 году арбитражное решение было вынесено в пользу Казахстана.
Повторное исковое заявление с требованием более миллиарда долларов было подано 5 июня 2013 года. В качестве истца был включен гражданин США Девинчи Салах Хурани.
Однако была доказана безосновательность большей части требований истцов. Также Минюст намерен обжаловать арбитражное решение. Процесс аннулирования решения занимает около 2 лет.
https://www.nur.kz/1632224-neftyanaya-kompaniya-predyavila-isk-na-m.html
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