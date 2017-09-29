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Сотрудники АТФ Банка похитили со счетов клиентов почти 112 млн тенге в Алматы
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Гость 29 Сентября 2017 в 11:24:55
В Алматы сотрудники АТФ Банка совершили хищения со счетов клиентов на крупную сумму – 111 миллионов 850 тысяч тенге, сообщает Sputnik Казахстан.

Две сотрудницы банка разработали план, по которому оформляли платежные карточки на имя клиентов банка, у которых были открыты депозитные и текущие счета.

Далее они привлекли к сговору еще двоих менеджеров, затем перечисляли средства со счетов вкладчиков банка на платежные карты, открытые на имя самих клиентов.

Позже они снимали деньги в банкоматах АТФ Банка в сумме почти 112 миллионов тенге.

В банке заявили, что самостоятельно вычислили мошенничество сотрудников, а похищенные деньги вернули вкладчикам.

В суде бывшие сотрудники банка были осуждены на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Одной из подсудимых отсрочили срок наказания на 6 лет, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок.

Уголовное дело по одному из осужденных сотрудников вынесено в отдельное производство − данный человек находится под арестом. Информация о нем не разглашается в интересах следствия.

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Также суд постановил взыскать с троих осужденных в пользу АО "АТФ Банк" сумму гражданского иска в размере 91,7 миллиона тенге.

https://ru.sputniknews.kz/incidents/20170928/3360006/v-almaty-sotrudniki-atf-banka-osuzhdeny-za-snyatie-deneg-so-schetov-klientov.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Deamos89 29.09.2017 в 11:32:05   # 633910
нормально живем раз сотрудники банков могут такие махинации проворачивать
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