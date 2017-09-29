Сотрудники АТФ Банка похитили со счетов клиентов почти 112 млн тенге в Алматы

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Гость 29 Сентября 2017 в 11:24:55
Две сотрудницы банка разработали план, по которому оформляли платежные карточки на имя клиентов банка, у которых были открыты депозитные и текущие счета.
Далее они привлекли к сговору еще двоих менеджеров, затем перечисляли средства со счетов вкладчиков банка на платежные карты, открытые на имя самих клиентов.
Позже они снимали деньги в банкоматах АТФ Банка в сумме почти 112 миллионов тенге.
В банке заявили, что самостоятельно вычислили мошенничество сотрудников, а похищенные деньги вернули вкладчикам.
В суде бывшие сотрудники банка были осуждены на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Одной из подсудимых отсрочили срок наказания на 6 лет, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок.
Уголовное дело по одному из осужденных сотрудников вынесено в отдельное производство − данный человек находится под арестом. Информация о нем не разглашается в интересах следствия.
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Также суд постановил взыскать с троих осужденных в пользу АО "АТФ Банк" сумму гражданского иска в размере 91,7 миллиона тенге.
https://ru.sputniknews.kz/incidents/20170928/3360006/v-almaty-sotrudniki-atf-banka-osuzhdeny-za-snyatie-deneg-so-schetov-klientov.html