У алматинки лопнула киста после лечения у народной целительницы

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Гость 01 Октября 2017 в 18:46:21
Жазира (имя героини изменено) не могла забеременеть в течение четырех лет после того, как вышла замуж. Разочарованная в медицине девушка, увидела рекламу известной целительницы Г. и решила обратится к ней.
«Я каждый день видела по телевизору как Г. рассказывала, что вылечила от бесплодия 60 тысяч женщин. Я поверила ее словам. За первый прием с меня взяли 10 тысяч тенге. Все, что она сделала, так это положила меня на кушетку и держала мой живот примерно 10 минут.
Она объяснила, что это - биоэнергетика и заверила, что если мы с мужем не будем пропускать лечение в течение 20 дней, то в скором времени я смогу забеременеть. Я убедила мужа, что у нее действительно лечащие руки.
Эта женщина лечила через нижнее белье своими биотоками половой орган моего супруга, чтобы улучшить качество его спермы.
Кроме того, целительница Г. мне посоветовала приобрести тренажерную грушу для влагалища за 80 тысяч тенге, чтобы с помощью нее я делала каждый день в течение пяти минут специальные упражнения, а мужу сама приобрела трусы за 25 тысяч тенге.
Кроме этого, мы купили дорогие лекарства на основе трав зарубежного производства. Как положено, я пила медикаменты и делала упражнения. Через неделю мне стало плохо и я попала в реанимацию городской клинической больницы №7.
Врачи стали узнавать, как я довела себя до такого состояния. Узнав о методах моего лечения, они ужаснулись и объяснили мне, что этот аппарат предназначен для женщин, которым за 50, для сужения мышц влагалища», – вспоминает Жазира.
Из-за неправильного назначения у женщины лопнула уже имеющаяся киста.
«Я у нее просила, чтобы она мне предоставила документы за деньги, которые принимались ею за лечение. Но Г. уверяла меня, что никого никогда не обманывала, что при предоставлении документов цена за лечение будет выше.
После произошедшего мой муж пошел разбираться в том, как такое могло произойти. Г. увидев его, просто-напросто прогнала, сказав, что видит моего супруга в первый раз.
Помогающие ей люди оказались ее родственниками. Понятно, что родная дочь и невестка не станут давать показания против. Мы поняли, что никто не сможет подтвердить, что мы потратили на лечение около полумиллиона тенге впустую и в результате чего я попала на операционный стол», – поделилась женщина.
Уже став жертвами мошенницы, мы выяснили из соцсетей, что являемся не единственными потерпевшими данной целительницы.
Журналисты редакции NUR.KZ дозвонились до Г. и попросили ее прокомментировать данную ситуацию, на что она ответила, что никогда на нее не поступало никаких жалоб и о женщине, которая попала в больницу, слышит в первый раз.
В управлении здравоохранения Алматы сказали, что контроль над «народными целителями» не в их компетенции и не стали комментировать данный случай.
https://www.nur.kz/1632619-u-almatinki-lopnula-kista-posle-lechen.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 01.10.2017 в 21:56:20 # 634254
А это мадам, писец просто, аппарат кегеля за 80тыш фигачит. И ждёт чудо, видать думает что сила мысли решит проблему сама.
А пострадавшим мои соболезнования. Знаю пару таких. Эко вам в помощь. Понятно что дорого, что и не факт вовсе.
Можно усыновить/удочерить. Главное ведь не тот кто жизнь дал, а тот кто воспитал.
Вычитал как то в подобной газетенке: Чтобы ушел шум в ушах(думаю для стареньких людей это) - съешь паука! Это пздц товарищи!
интересно многие ли согласны с этим утверждением?
я категорически против.