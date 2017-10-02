Вина - на все сто

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GoodZone 02 Октября 2017 в 21:05:21
Напомним, 31 августа на “Казахстанской” произошел внезапный выброс метана и угля с последующим загазированием горных выработок. Как отметили члены комиссии, шахтеры Рустам АХМЕТЖАНОВ, Валерий РУДЕНКО и Максим ШЕБАНОВ, пытаясь спастись, пробежали около восьмидесяти метров. К сожалению, ни один из них не успел воспользоваться самоспасателем. Все трое скончались от отравления метаном.
- Считаем, одна из причин трагедии в том, что в процессе производства работ компания недостаточно использовала все существующие научные разработки, для того чтобы обезопасить ведение горных работ на предприятии, - отметил председатель комиссии, зампредседателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР Ныгмеджан МАКАЖАНОВ.
В шахте запрещена работа аварийного забоя до тех пор, пока его не зачистят, не приведут в безопасное состояние и не проведут детальную разведку.
Ирина МОСКОВКА, Караганда
http://www.time.kz/articles/risk/2017/09/29/vina-na-vse-sto
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