Детали биографии лас-вегасского стрелка

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danilov 03 Октября 2017 в 11:54:14
Телеканал CNN сообщил, что отец убийцы, Бенджамин Хоскинс Пэддок входил в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников. Известность он получил после побега из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение за ограбления банков. В характеристике ФБР он проходил как «психопат» и «потенциальный самоубийца». В бегах он находился с 1969 по 1978 год.
Между тем сегодня брат Пэддока, Эрик, был допрошен полицией и сказал несколько слов журналистам. По словам Эрика, семья ошеломлена случившимся, ничто не указывало на то, что Стивен способен устроить кровавую бойню. "Он был обычным парнем, не понимаю, что щелкнуло у него в голове... Обычным парнем, который жил в Меските и любил буррито". Последний раз Стивен Пэддок переписывался с братом по поводу урагана "Ирма", интересуясь, как дела у 90-летней мамы.
Также он указал, что Стивен любил азартные игры, а также владел огнестрельным неавтоматическим оружием. Он отметил, что брат не служил в армии. Газета The New York Times указывает, что в номере убийцы было обнаружено 19 автоматов.
Со своей супругой Стивен Пэддок прожил в браке всего шесть лет и развелся с ней еще 27 лет назад. 62-летняя Мэрилу Дэнли (Marilou Danley), находившаяся с ним вечером 1 октября, не являлась его женой, однако они жили вместе на протяжении двух лет.
Телеканал Fox Business, ссылаясь на заявление аэрокосмической корпорации Lockheed Martin, сообщил, что Пэддок работал в этой компании с 1985 по 1988 год. В компании заявили, что будут сотрудничать с властями США при расследовании инцидента.
Также известно, что у Стивена Пэддока был сертификат частного пилота, полученный в 2003 году, также он являлся владельцем двух небольших самолетов.
В последнее время Стивен Пэддок и его подруга Мэрилу Дэнли жили в городке Мескит округа Кларк штата Невада (оттуда на машине до Лас-Вегаса около часа) в достаточно новом доме, который был построен в 2014 году). Дом небольшой — в нем две спальни и две ванные комнаты. Сейчас дом оценивается в 417 000 долларов.
Пэддок владел домом во Флориде - тамошние соседи рассказали местному изданию, что он купил там дом с двумя спальнями в 2013 году и продал его в 2015. В том доме он практически не появлялся. Единственное, что запомнилось соседям - Пэддок называл себя "игроком". Кстати, выяснилось, что у Пэддока был дом и в Мельбурне, в Австралии.
Американская полиция сообщила, что ни в чем подозрительном Пэддок ранее не был замечен — он не состоял ни в каких радикальных сообществах. Страниц в соцсетях у него не нашлось.
https://lenta.ru/news/2017/10/02/o4en_interesnaya_li4nost/
http://www.mk.ru/incident/2017/10/02/rasstrel-v-lasvegase-prestupnik-stiven-peddok-okazalsya-chelovekomprivideniem.html
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Может просрал всё состояние в казино и слетел с катушек