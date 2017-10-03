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Закона.Нет
Прокурор г. Энгельса Зубакин и его взятки
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danilov 03 Октября 2017 в 15:21:51
Как прокурор аккуратно складывает денежку в коробочку, как он старательно их пересчитывает.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  N@VIGATOR 03.10.2017 в 15:56:38   # 634619
Деньги любят счёт!
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  Nightwalker 03.10.2017 в 15:59:18   # 634621
Хм..прокурор а сидит на стульчике, такое бабло рубит еще...там минимум должно быть кожаное эргономичное кресло "Президент"..странно
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  walker 03.10.2017 в 16:13:37   # 634625
Город Энгельс... Как романтично...
Смущает лишь лого "Совершенно секретно"
Да нифига это не секретно. В той или иной форме такое происходит в самой ближайшей от вас прокуратуре.
Ну иногда приносят в жертву таких "поросят". А как еще демонстрировать "борьбу с коррупцией" ?
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  КЕДЫ 03.10.2017 в 17:38:53   # 634639
"Учитесь" ребятки . и не спорьте когда вам говорят, что в РФ коррупция в разы , в РАЗЫ блять превосходит вашу.
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  bozon house 03.10.2017 в 17:42:50   # 634640
Цитата: КЕДЫ от 03.10.2017 17:38:53
"Учитесь" ребятки . и не спорьте когда вам говорят, что в РФ коррупция в разы , в РАЗЫ блять превосходит вашу.
Учитывая общее "совковое" прошлое, в 8,5 раз, где-то так.
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  КЕДЫ 03.10.2017 в 17:46:48   # 634641
нет. численность ни при чем в этом случае.
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  almako 03.10.2017 в 19:07:05   # 634648
В России это норма, от самого Кремля и до Владивостока, у них, как и у нас впринципе, на госслужбу идут только ради наживы, нет ни одного настоящего переживающего за свою страну...Но прокурора понять можно, когда путин с кентами экскаваторами бабло разворовывают, грех сидеть как лох, надо тоже, пусть совочком детским, но брать....
А так трясани любого мента, прокурора, фсбшника выше майора, они все миллионеры, абсолютно все взяточники....
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  старик 03.10.2017 в 19:20:11   # 634650
Напряженный трудовой день у мерзавца!
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  Вошинг тонк 03.10.2017 в 19:20:20   # 634651
Цитата: almako от 03.10.2017 19:07:05
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Мониторишь ситуацию? Зачем тебе это? Дальнозоркость?
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  Мура45 03.10.2017 в 19:23:02   # 634652
Цитата: Nightwalker от 03.10.2017 15:59:18
Хм..прокурор а сидит на стульчике, такое бабло рубит еще...там минимум должно быть кожаное эргономичное кресло "Президент"..странно


"Высовываться" нельзя. Заклюют.
Телевизор у него, кстати, тоже далеко не последней модели. Нищеброд, кароч..
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