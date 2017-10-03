Прокурор г. Энгельса Зубакин и его взятки

В России это норма, от самого Кремля и до Владивостока, у них, как и у нас впринципе, на госслужбу идут только ради наживы, нет ни одного настоящего переживающего за свою страну...Но прокурора понять можно, когда путин с кентами экскаваторами бабло разворовывают, грех сидеть как лох, надо тоже, пусть совочком детским, но брать....

А так трясани любого мента, прокурора, фсбшника выше майора, они все миллионеры, абсолютно все взяточники....