Прокурор г. Энгельса Зубакин и его взятки

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danilov 03 Октября 2017 в 15:21:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 03.10.2017 в 15:59:18 # 634621
Смущает лишь лого "Совершенно секретно"
Да нифига это не секретно. В той или иной форме такое происходит в самой ближайшей от вас прокуратуре.
Ну иногда приносят в жертву таких "поросят". А как еще демонстрировать "борьбу с коррупцией" ?
bozon house 03.10.2017 в 17:42:50 # 634640
Цитата: КЕДЫ от 03.10.2017 17:38:53Учитывая общее "совковое" прошлое, в 8,5 раз, где-то так.
"Учитесь" ребятки . и не спорьте когда вам говорят, что в РФ коррупция в разы , в РАЗЫ блять превосходит вашу.
"Учитесь" ребятки . и не спорьте когда вам говорят, что в РФ коррупция в разы , в РАЗЫ блять превосходит вашу.
А так трясани любого мента, прокурора, фсбшника выше майора, они все миллионеры, абсолютно все взяточники....
Вошинг тонк 03.10.2017 в 19:20:20 # 634651
Цитата: almako от 03.10.2017 19:07:05Мониторишь ситуацию? Зачем тебе это? Дальнозоркость?
В России это норма, от самого Кремля и до Владивостока, у них, как и у нас впринципе, на госслужбу идут только ради наживы, нет ни одного настоящего переживающего за свою страну...Но прокурора понять можно, когда путин с кентами экскаваторами бабло разворовывают, грех сидеть как лох, надо тоже, пусть совочком детским, но брать....
А так трясани любого мента, прокурора, фсбшника выше майора, они все миллионеры, абсолютно все взяточники....
А так трясани любого мента, прокурора, фсбшника выше майора, они все миллионеры, абсолютно все взяточники....
Цитата: Nightwalker от 03.10.2017 15:59:18
Хм..прокурор а сидит на стульчике, такое бабло рубит еще...там минимум должно быть кожаное эргономичное кресло "Президент"..странно
Хм..прокурор а сидит на стульчике, такое бабло рубит еще...там минимум должно быть кожаное эргономичное кресло "Президент"..странно
"Высовываться" нельзя. Заклюют.
Телевизор у него, кстати, тоже далеко не последней модели. Нищеброд, кароч..