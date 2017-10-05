Приключения ходячего мертвеца

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GoodZone 05 Октября 2017 в 13:16:23
Смекалки и изворотливости 24-летнему Николаю Уйесову не занимать. Вот вроде бы все нормально в его жизни складывалось. Несмотря на сиротскую долю, отучился в карагандинском медицинском колледже и сумел найти работу по специальности в темиртауской частной клинике. Ее владелец настолько доверял парню, что пустил его пожить у себя в доме и позволял ездить на своем “мерседесе”. Но в какой-то момент что-то надломилось, и свернул Николай на криминальную дорожку.
Прошлой осенью Уйесов сумел кинуть на деньги четверых карагандинцев. Метод обмана избрал отнюдь не оригинальный, зато действенный. Снял ненадолго квартиру в центре города, а потом через сайт бесплатных объявлений пересдал ее на длительный срок другим постояльцам. Сначала к нему обратились две подруги, которые вскладчину за три месяца проживания заплатили Николаю 105 тысяч тенге. Затем он содрал 140 тысяч еще с одного откликнувшегося арендатора. Замкнула список обманутых граждан карагандинка, распрощавшаяся с 70 тысячами тенге.
Полицейские отыскали молодого афериста довольно быстро. Зимой находящемуся под подпиской о невыезде Уйесову предъявили обвинение в мошенничестве и передали дело в Казыбекбийский райсуд. Разбирательства получились краткими. Подсудимый на слушания не явился. Бесплатный адвокат Николая устно заявил о его кончине. А чуть позже суду предоставили письмо руководителя отдела рагс аппарата акима Казыбекбийского района о том, что смерть молодого человека действительно была зарегистрирована под актовой записью
№ 20-617-0000273. На основании этого документа в начале февраля служители Фемиды прекратили преследование Уйесова. Но уже в марте “покойный” загремел за решетку, а в мае его вновь предали этому же райсуду со свежим набором преступлений в активе!
Как выяснило следствие, парню очень не хотелось нести на себе клеймо уголовника. И он нашел интересный способ увильнуть от ответственности. В преддверии первых судебных разбирательств скачал из Интернета шаблон справки о фиксации смерти гражданина бригадой “скорой помощи” и сотрудниками полиции. С помощью программы Photoshop вписал туда свои данные и поставил размытую гербовую печать. Чтобы придать бумажке вид официального документа, Николай удостоверил ее уже не виртуальными, а реальными печатью и штампом “копия верна” некоего нотариуса А. С. АДИЛЬХАНОВОЙ К слову, по его показаниям, эту нотариальную атрибутику он якобы приобрел через интернет у неизвестного человека, который отправил заказ покупателю бандеролью.
А потом к истории подключилась однокурсница махинатора. Уйесов буквально шантажировал ее. В прошлом он помог девушке разрешить проблему личного характера. И в обмен на дальнейшее сохранение тайны попросил ее оказать услугу: посетить поликлинику № 5 и получить у участкового терапевта врачебное свидетельство о смерти. Поразительно, но этот процесс прошел без сучка и задоринки! Оказалось, Уйесов состоял на учете и имел инвалидность в связи с сахарным диабетом. В кабинете у медика однокурсница представилась его сестрой и показала врачу липовую справку о фиксации смерти Николая, а также заявление об отказе от вскрытия тела. В беседе посетительница рассказала, что других родственников у парня нет и его уже похоронили. Участковый врач, действуя в соответствии с требованиями служебных инструкций, выписала настоящее свидетельство о смерти. Потом однокурсница отнесла его в ЦОН. И таким образом Уйесов официально стал числиться покойным.
Если бы молодой человек залег тогда на дно, возможно, о нем еще не скоро бы вспомнили. Только Николая понесло навстречу новым приключениям. Он опять снял квартиру на улице Муканова. И снова использовал Интернет для поиска и скачивания шаблона договора дарения недвижимости. Распечатав болванку, собственноручно заполнил ее текстом о том, что это жилище подарила ему бабушка. Далее в ход пошли все те же печать и штамп нотариуса Адильхановой. Фальшивый документ впоследствии помог ему по-крупному надуть еще одну карагандинку. Она откликнулась на размещенное на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже недорогой квартиры. При встрече Уйесов сообщил ей, что готов продать жилье за 4 миллиона тенге в рассрочку. Обрадованная покупательница отдала ему предоплату в размере 1 миллиона 915 тысяч тенге, а взамен получила на руки липовый договор дарения, ключи и обещание оформить сделку днем позже. Однако продавец с ней на связь больше не вышел. Зато в квартиру явились настоящие хозяева и попросили заселившуюся вместе с детьми обитательницу съехать. Так полицейские узнали о новых выкрутасах якобы скончавшегося Уйесова.
Во время досудебного расследования стала известна причина, подтолкнувшая парня к совершению целой серии преступлений. Помните, вначале упоминалось о владельце темиртауской клиники, который взял Николая на работу и позволял ему кататься на своей иномарке? Так вот, выяснилось, что Уйесов разбил ее в ДТП. Хозяин продал машину по запчастям и велел накосячившему сотруднику добавить денег на покупку нового автомобиля. Нужной суммой Уйесов разжился как раз после того, как толкнул чужую квартиру. В Астане тут же был приобретен кроссовер, который чуть позже полицейские припарковали на своей стоянке в качестве вещдока. Владелец клиники также обвинял парня в краже дорогого фотоаппарата, но поскольку тот был возвращен, отказался от претензий в этой части.
Когда правда вскрылась, воскресший злоумышленник избрал тактику раскаяния. Впрочем, она не помогла ему остаться на свободе. Казыбекбийский райсуд приговорил Николая Уйесова к четырем годам заключения. Кстати, осудили его только за подделку документов и мошенничество, связанное с продажей квартиры. По всей вероятности, вскоре ему придется ответить и за прежние аферы с одновременной сдачей чужого жилья сразу нескольким арендаторам.
Ирина МОСКОВКА, коллаж Владимира КАДЫРБАЕВА, Караганда
http://www.time.kz/articles/nu/2017/10/04/prikljuchenija-hodjachego-mertveca
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