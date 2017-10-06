Сотрудник McDonald's приторговывал кокаином в детских наборах «Хэппи мил»

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danilov 06 Октября 2017 в 17:34:41
«Это все было так на поверхности, что было бы даже смешно, если бы он не совершал серьезное наркопреступление», — рассказала спецпрокурор по связанным с наркотиками делами Бриджит Бреннан. Задержание Герреро стало возможным благодаря спецоперации «Не в меню»: полицейские восемь раз совершили контрольную закупку и приобрели кокаина на общую сумму в 10,9 тысяч долларов.
Герреро работал в ночную смену: в это время закусочная принимает заказы только через специальное окно и дает их на вынос, однако покупателям кокаина он позволял зайти внутрь. Он был достаточно изобретательным: однажды дозу на продажу спрятал в пакетике с печеньем, который положил в заказ, в другой раз — спрятал в контейнере для жидкого мыла в туалете. Чаще всего, правда, сделки проходили на парковке McDonald's.
Когда Герреро был задержан, стражи порядка провели обыск в его доме. Там они нашли 200 граммов кокаина и 5,3 тысячи долларов наличными. В доме помимо Герреро жила его подруга Лэйди Кабрал Кастилло и двухлетний ребенок.
Герреро и Кастилло предъявлены обвинения в хранении запрещенных веществ и ненадлежащем уходе за ребенком. Герреро также ответит за продажу кокаина.
http://nypost.com/2017/10/04/mcdonalds-happy-meals-came-with-a-side-of-cocaine/
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bozon house 06.10.2017 в 18:15:22 # 635340