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"Сейчас гражданку одену и порву тебя" - казахстанский полицейский угрожал водителю
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едридмадрид 07 Октября 2017 в 14:51:38
В социальных сетях набирает популярность видео, на котором одетый в форму сотрудника правоохранительных органов мужчина, угрожает парню "переодеться и разобраться по-мужски". Запись опубликована в группе ZTB в Instagram. В ДВД Алматы проверяют достоверность ролика, передает Today.kz.

Судя по кадрам, конфликт между якобы сотрудником полиции и молодым автомобилистом возник на одном из внутриквартальных проездов в Алматы. Мужчина в служебной форме в грубой форме и с использованием ненормативной лексики угрожал молодому водителю.

"Сейчас в гражданку переоденусь и разберемся", - говорит участник конфликта в форме полицейского.

В департаменте внутренних дел проверяют достоверность видео.

"По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности", - сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

http://today.kz/news/zhizn/2017-10-06/751788-politsejskij-obeschal-pereodetsya-i-razobratsya-po-muzhski-s-voditelem-v-almatyi/
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