В алматинском аэропорту задержали сутенеров поставлявших проституток в Корею

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едридмадрид 07 Октября 2017 в 15:02:05
По информации пресс-службы ДВД на транспорте, 59-летний мужчина и две женщины в возрасте 34 и 26 лет занимались организацией незаконной миграции. Они "вербовали молодых девушек с целью их вывоза воздушным транспортом за пределы Республики Казахстан через аэропорт Алматы для дальнейшей их сексуальной эксплуатации в Южную Корею", - отметили в ведомстве.
Как сообщили в пресс-службе, все трое были задержаны сотрудниками линейного отдела внутренних дел в Международном аэропорту Алматы в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 394 Уголовного кодекса РК (Организация незаконной миграции в группе лиц, по предварительному сговору). Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
https://www.kt.kz/rus/crime/v_almati_zaderzhali_chlenov_opg_ver bovavshih_i_perepravljavshih_v_juzh nuju_koreju_devushek_dlja_zanjatija _prostituciej_1153647206.html
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