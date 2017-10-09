Пырнули и увезли: в Сеть попало видео поножовщины на дороге в Казахстане

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Vrangel 09 Октября 2017 в 12:53:13
Всего на видео заметно около десяти участников и свидетелей произошедшего. Вероятнее всего, на видео попал конец драки. Видно как мужчину, лежащего на проезжей части улицы, бьет ногой в голову его оппонент. В его же руках заметен нож. Знакомые или свидетели драки пытаются успокоить разбушевавшегося мужчину, но ему все таки удается нанести по крайней мере три удара.
Возможно, мужчины что-то не поделили на дороге, так как действие происходить около двух припаркованных автомобилей. В конце ролика раненого поднимают и пытаются загрузить в автомобиль черного цвета.
Комментарий от ДВД ЗКО пока получить не удалось.
zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Жестокие люди...
Многие подумают, что это нелюди, звери какие то, но это как раз таки люди...это для некоторых норма. Их не переделать, только сжечь нах.
Комментарий от ДВД ЗКО пока получить не удалось.Высокопоставленные менты бились. Они ведь тоже сейчас с ножами ходят.