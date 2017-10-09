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Пырнули и увезли: в Сеть попало видео поножовщины на дороге в Казахстане
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Vrangel 09 Октября 2017 в 12:53:13
В социальные сети попало видео поножовщины на проезжей части. Предположительно, действие происходило в городе Аксай Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Всего на видео заметно около десяти участников и свидетелей произошедшего. Вероятнее всего, на видео попал конец драки. Видно как мужчину, лежащего на проезжей части улицы, бьет ногой в голову его оппонент. В его же руках заметен нож. Знакомые или свидетели драки пытаются успокоить разбушевавшегося мужчину, но ему все таки удается нанести по крайней мере три удара.

Возможно, мужчины что-то не поделили на дороге, так как действие происходить около двух припаркованных автомобилей. В конце ролика раненого поднимают и пытаются загрузить в автомобиль черного цвета.



Комментарий от ДВД ЗКО пока получить не удалось.

zakon.kz

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Profi 09.10.2017 в 14:46:21   # 635864
каким нужно быть "человеком", чтобы так добить другого человека...

Жестокие люди...
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  GoodZone 09.10.2017 в 15:24:15   # 635873
Если это "люди", то уж лучше я буду относить себя к зверям или млекопитающим... это мразота...
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  Денис222 09.10.2017 в 15:25:13   # 635874

Многие подумают, что это нелюди, звери какие то, но это как раз таки люди...это для некоторых норма. Их не переделать, только сжечь нах.
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  SPYKER X 09.10.2017 в 15:32:56   # 635876
Ну начало данного зверства мы не знаем, может даже по делу все случившееся... Случаи в жизни бывают разные, сейчас ничему не удивляешься... Просто добрее надо быть, добрее...
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  jumanjiqz 09.10.2017 в 15:59:52   # 635882
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  Лялька 09.10.2017 в 17:19:12   # 635889
Дальнейшая судьба потерпевшего? Или где нибудь в степи выкинули?
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  старик 09.10.2017 в 18:51:11   # 635899
Quote:
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Высокопоставленные менты бились. Они ведь тоже сейчас с ножами ходят.
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