Der Spiegel: Airbus давал взятки в Казахстане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 09 Октября 2017 в 17:13:20
При этом речь идет об использовании системы "черных касс" и предполагаемых взятках, сообщает портал в пятницу, 6 октября со ссылкой на неназванные источники.
С помощью коррупционных схем концерну удалось в 2016 году продать самолеты в ряд стран, в том числе Казахстан, Китай и Индонезию, отмечает далее издание и указывает, что у следователей есть информация о более 100 случаев противозаконных выплат в миллионных масштабах.
"Чрезвычайно серьезная ситуация"
Spiegel Online цитирует фразу, произнесенную в июне главой Airbus Томасом Эндерсом (Thomas Enders) на закрытом заседании с топ-менеджерами концерна: "Мы находимся в чрезвычайно серьезном положении".
По информации издания, в центре обвинений в коррупции находится отделение Airbus в Париже. Оно участвовало в создании сети подставных фирм вокруг компании Vector Aerospace. В мюнхенской прокуратуре уверены, что фирмы создавались с целью передачи взяток ответственным лицам в Австрии, участвовавшим в сделке по приобретению истребителей Eurofighter. Кроме того, через эти фирмы могли передаваться деньги и в связи со сделками по пассажирским и транспортным самолетам, пишет далее Spiegel Online.
Журналисты отмечают, что глава Airbus был информирован о создании Vector Aerospace.
И в 2016 году руководство концерна само сообщило о совершенных противоправных действиях британскому антикоррупционному ведомству SFO. На предмет наличия фактов коррупции компания проверялась французскими и немецкими властями. Всего в злоупотреблениях следователи обвиняют 16 сотрудников концерна.
Глава Airbus в этом списке не значится. По данным СМИ, концерну грозят миллиардные штрафы.
http://www.dw.com/ru/der-spiegel-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BB-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-airbus/a-40847503
Комментарии, по рейтингу, по дате