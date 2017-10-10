Мусин рассказал, что делать с "висящими" штрафами.

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Гоги80 10 Октября 2017 в 10:27:04
По его словам, для системного решения проблемы и упрощения процесса выписывания штрафов создается Реестр административных производств, который, по его словам, будет актуальной базой по штрафам.
"Эффект в масштабах Республики будет в следующем году. Пока есть положительные результаты применения приложения дорполовцами Астаны. Но для конкретного решения вопросов, возникающих сейчас, в данный момент, принято решение о создании страниц в социальных сетяx (ФБ и Инстаграм), для сбора от граждан Казахстана информации именно о такого рода проблемах: о том, что оплата не прошла или, оплатили, но штраф висит. Кроме того для вашего удобства мы посадили ответственных уполномоченных прокуроров в СпецЦОНы", - написал Багдат Мусин.
Он подчеркнул, что в случае, если на гражданине "висит" штраф, который был оплачен ранее, необходимо сообщать о проблеме на странице Штрафы KZ в Facebook.
По его словам, из-за частых жалоб граждан на то, что судисполнители приходят к казахстанцам по тем штрафам, которые давно были оплачены, началась тотальная проверка статистической информации судисполнителей на реалистичность их материалов.
"В итоге оказалось, что 52 тысячи материалов передано для исполнительного производства от административной полиции в адрес судисполнителей по тем штрафам, которые были уже оплачены. Это значит что к 52 тысячам гражданам нашей страны придут судисполниели которые оплатили штраф в установленном порядке. За последний месяц заставили задействованные структуры откорректировать почти 90 процентов таких дел и привести их в соответствие. 10 процентов еще в работе", - заключил глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.
Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
xxxBratanxxx 10.10.2017 в 11:29:27 # 636090
Оплотишь потом суки тупые найти его не могут я когда права менял мне все что за 10 лет протоколы составлялись и были оплочены так как права мои на руках по новой платить пришлось из за ебантропов которые сидят суки законы напридумывают а как работать они будут даже не думают!!!
ЗП 50-80шт бенза 155 по натыкали камеры везде господам полицейским теперь чтобы лаве срубить даже на улице стоять не надо ездий даебываися собирай лаве (фары не включил на моргающий проехал пешехода не пропустил) хуи че дакажешь на его стороне закон сейчас и престрелит рожа твоя не понравиться!!!!
БЛя очень люблю свои радной Казахстан но сьебаться тянет уже из за далбаебизма который происходит !
Цитата: xxxBratanxxx от 10.10.2017 11:29:27Они конкретно перегибают, уровень наглости не то что на пределе, а в открытую уже беспредел там наверху, тут только терпеть, они дальше так и будут выжимать с народа до нуля, это не прекратится, дальше будет хуже и хуже, я честно без понятия чего они добиваются, и че там за терки такие, что бабки уже силой отбирают, это пиздец...
ГАндоны где денги брать чтобы штрафы сумашедшие оплатить!!!!
Оплотишь потом суки тупые найти его не могут я когда права менял мне все что за 10 лет протоколы составлялись и были оплочены так как права мои на руках по новой платить пришлось из за ебантропов которые сидят суки законы напридумывают а как работать они будут даже не думают!!!
ЗП 50-80шт бенза 155 по натыкали камеры везде господам полицейским теперь чтобы лаве срубить даже на улице стоять не надо ездий даебываися собирай лаве (фары не включил на моргающий проехал пешехода не пропустил) хуи че дакажешь на его стороне закон сейчас и престрелит рожа твоя не понравиться!!!!
БЛя очень люблю свои радной Казахстан но сьебаться тянет уже из за далбаебизма который происходит !
ГАндоны где денги брать чтобы штрафы сумашедшие оплатить!!!!
Оплотишь потом суки тупые найти его не могут я когда права менял мне все что за 10 лет протоколы составлялись и были оплочены так как права мои на руках по новой платить пришлось из за ебантропов которые сидят суки законы напридумывают а как работать они будут даже не думают!!!
ЗП 50-80шт бенза 155 по натыкали камеры везде господам полицейским теперь чтобы лаве срубить даже на улице стоять не надо ездий даебываися собирай лаве (фары не включил на моргающий проехал пешехода не пропустил) хуи че дакажешь на его стороне закон сейчас и престрелит рожа твоя не понравиться!!!!
БЛя очень люблю свои радной Казахстан но сьебаться тянет уже из за далбаебизма который происходит !
bozon house 10.10.2017 в 13:47:57 # 636128
Это значит что к 52 тысячам гражданам нашей страны придут судисполниели которые оплатили штраф в установленном порядке.
Любитель ММА 10.10.2017 в 14:40:14 # 636154
Цитата: Сила от 10.10.2017 13:34:56
Цитата: xxxBratanxxx от 10.10.2017 11:29:27Они конкретно перегибают, уровень наглости не то что на пределе, а в открытую уже беспредел там наверху, тут только терпеть, они дальше так и будут выжимать с народа до нуля, это не прекратится, дальше будет хуже и хуже, я честно без понятия чего они добиваются, и че там за терки такие, что бабки уже силой отбирают, это пиздец...
ГАндоны где денги брать чтобы штрафы сумашедшие оплатить!!!!
Оплотишь потом суки тупые найти его не могут я когда права менял мне все что за 10 лет протоколы составлялись и были оплочены так как права мои на руках по новой платить пришлось из за ебантропов которые сидят суки законы напридумывают а как работать они будут даже не думают!!!
ЗП 50-80шт бенза 155 по натыкали камеры везде господам полицейским теперь чтобы лаве срубить даже на улице стоять не надо ездий даебываися собирай лаве (фары не включил на моргающий проехал пешехода не пропустил) хуи че дакажешь на его стороне закон сейчас и престрелит рожа твоя не понравиться!!!!
БЛя очень люблю свои радной Казахстан но сьебаться тянет уже из за далбаебизма который происходит !
ГАндоны где денги брать чтобы штрафы сумашедшие оплатить!!!!
Оплотишь потом суки тупые найти его не могут я когда права менял мне все что за 10 лет протоколы составлялись и были оплочены так как права мои на руках по новой платить пришлось из за ебантропов которые сидят суки законы напридумывают а как работать они будут даже не думают!!!
ЗП 50-80шт бенза 155 по натыкали камеры везде господам полицейским теперь чтобы лаве срубить даже на улице стоять не надо ездий даебываися собирай лаве (фары не включил на моргающий проехал пешехода не пропустил) хуи че дакажешь на его стороне закон сейчас и престрелит рожа твоя не понравиться!!!!
БЛя очень люблю свои радной Казахстан но сьебаться тянет уже из за далбаебизма который происходит !
-Бэримор,что это за шум на улице?
-Гей-парад, сэр.
-А зачем он?
-Требуют однополой любви,сэр.
-А им запрещают?
-Нет,сэр.
-Тогда почему они шумят?
-Пи***асы,сэр.