Мусин рассказал, что делать с "висящими" штрафами.

Цитата: xxxBratanxxx от

ГАндоны где денги брать чтобы штрафы сумашедшие оплатить!!!!

Оплотишь потом суки тупые найти его не могут я когда права менял мне все что за 10 лет протоколы составлялись и были оплочены так как права мои на руках по новой платить пришлось из за ебантропов которые сидят суки законы напридумывают а как работать они будут даже не думают!!!

ЗП 50-80шт бенза 155 по натыкали камеры везде господам полицейским теперь чтобы лаве срубить даже на улице стоять не надо ездий даебываися собирай лаве (фары не включил на моргающий проехал пешехода не пропустил) хуи че дакажешь на его стороне закон сейчас и престрелит рожа твоя не понравиться!!!!

БЛя очень люблю свои радной Казахстан но сьебаться тянет уже из за далбаебизма который происходит ! ГАндоны где денги брать чтобы штрафы сумашедшие оплатить!!!!Оплотишь потом суки тупые найти его не могут я когда права менял мне все что за 10 лет протоколы составлялись и были оплочены так как права мои на руках по новой платить пришлось из за ебантропов которые сидят суки законы напридумывают а как работать они будут даже не думают!!!ЗП 50-80шт бенза 155 по натыкали камеры везде господам полицейским теперь чтобы лаве срубить даже на улице стоять не надо ездий даебываися собирай лаве (фары не включил на моргающий проехал пешехода не пропустил) хуи че дакажешь на его стороне закон сейчас и престрелит рожа твоя не понравиться!!!!БЛя очень люблю свои радной Казахстан но сьебаться тянет уже из за далбаебизма который происходит !

Они конкретно перегибают, уровень наглости не то что на пределе, а в открытую уже беспредел там наверху, тут только терпеть, они дальше так и будут выжимать с народа до нуля, это не прекратится, дальше будет хуже и хуже, я честно без понятия чего они добиваются, и че там за терки такие, что бабки уже силой отбирают, это пиздец...