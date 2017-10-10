В Астане задержаны сотрудники двух министерств

— А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка.

— Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты!

По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!

— Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь

полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?

— Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!

Вон, даже в сказке для детей умудряются найти экстремизм.В нижеприведенном фрагменте сказки Носкова про Незнайку прокурорские одного государства нашли "разжигание ненависти к полицейским":Quote:А как думаете вы?