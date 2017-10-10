В Астане задержаны сотрудники двух министерств

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danilov 10 Октября 2017 в 11:50:09
"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции пресечена преступная деятельность руководителя Управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учета Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Мырзатаева М. К.", - говорится в сообщении.
"Подозреваемый на системной основе получал взятки от участников государственных закупок за признание победителем и ускоренную оплату по договорам. При получении очередной взятки на сумму 4,3 миллиона тенге Мырзатаев М. К. изобличен в совершении преступления", - добавили в ведомстве.
"9 октября текущего года Мырзатаев М. К., действуя в интересах лоббируемой подрядной организации, передал взятку в сумме одного миллиона тенге главному эксперту Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Медеубекову Е. Б. за отмену результатов тендера. В этот же день Мырзатаев М. К. и Медеубеков Е. Б. задержаны и водворены в ИВС ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование", - заключили в антикоррупционном ведомстве.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: DuMoH от 10.10.2017 12:11:23
звука только у меня нет?
звука только у меня нет?
Зачем звук? И так все ясно!
Цитата: гримм от 10.10.2017 12:37:03
а толку, если всех таких пересадят, стоимость ком услуг только вверх пойдет!!!
а толку, если всех таких пересадят, стоимость ком услуг только вверх пойдет!!!
Предлагаете наградить их медалью?
В нижеприведенном фрагменте сказки Носкова про Незнайку прокурорские одного государства нашли "разжигание ненависти к полицейским":
Quote:
— А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка.
— Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты!
По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!
— Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь
полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?
— Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!
— Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты!
По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!
— Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь
полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?
— Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!
А как думаете вы?
bozon house 10.10.2017 в 13:34:46 # 636122
Цитата: walker от 10.10.2017 13:31:02А я думаю, что Носков может и писал про экстремизм, а вот Носов руководствовался партийностью литературы.
Вон, даже в сказке для детей умудряются найти экстремизм.
В нижеприведенном фрагменте сказки Носкова про Незнайку прокурорские одного государства нашли "разжигание ненависти к полицейским":
Quote:
А как думаете вы?
В нижеприведенном фрагменте сказки Носкова про Незнайку прокурорские одного государства нашли "разжигание ненависти к полицейским":
Quote:
— А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка.
— Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты!
По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!
— Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь
полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?
— Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!
— Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты!
По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!
— Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь
полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?
— Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!
А как думаете вы?
bozon house 10.10.2017 в 13:38:00 # 636125