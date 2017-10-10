За бутылку коньяка троих, включая сотрудника КНБ, закрыли на 12-14 лет

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 10 Октября 2017 в 12:54:41
Сюжет этой истории начал закручиваться в конце марта 2014 года. В один из вечеров бизнесмен Игорь КУДИН, которому на тот момент было 44 года, только подъехал на своем джипе к дому, как тут же получил пулю от неожиданно возникшего незнакомца. Несмотря на ранение, коммерсант дал по газам и рванул на своей машине в темноту, но вслед ему успели прогреметь еще три выстрела - при этом один сорвал кепку с головы, еще два угодили в спину. Истекая кровью, Кудин тем не менее не стал вызывать полицию и “скорую помощь”, дождался приезда своего помощника, после чего, по-прежнему самостоятельно (!) управляя автомобилем, отправился в больницу. Только после того, как ему оказали первую медпомощь, Кудин обратился в правоохранительные органы. Причем, что не менее любопытно, бизнесмен сам ездил к судмедэкспертам, чтобы те зафиксировали его раны.
Сыщики столичного ДВД сработали оперативно: на месте покушения на предпринимателя были обнаружены пистолетные гильзы, и практически сразу был выявлен первый подозреваемый - ранее судимый Сергей ЛОГВИНЕНКО. Вскоре следователи вышли и на его сообщников: сначала на Мурата ХАСЕНОВА, а уже от него цепочка дотянулась до майора КНБ Айдына АЛПЫСБАЕВА. Всех троих какое-то время прослушивали, потом арестовали. А спустя почти год после покушения специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам приговорил их к длительным срокам заключения: Логвиненко получил 12 лет, Хасенов - 13, а чекист Алпысбаев, обвиненный в организации заказного убийства, - 14 лет лишения свободы.
Но именно в суде возникли первые сомнения в объективности приговора. Дело рассматривалось с участием присяжных, и не все они посчитали, что вина подсудимых полностью доказана. По крайней мере, так утверждают шестеро присяжных, копии заявлений которых есть в редакции. По словам присяжных, нужный вердикт их заставил вынести судья Аскар КАИРОВ...
Уже после того, как все трое подсудимых ушли по этапу, было возбуждено новое уголовное дело - на этот раз против заместителя начальника управления криминальной полиции ДВД Астаны Сакена СУЛЕЙМЕНОВА. Именно он расследовал покушение на Игоря Кудина и, как указал в своем заявлении Айдын Алпысбаев, перегнул палку: во-первых, подполковник полиции посадил майора КНБ в СИЗО с обычными уголовниками, а во-вторых, создал арестанту невыносимые условия в стенах изолятора. Алпысбаев даже пытался покончить жизнь самоубийством, но его спасли. Эти утверждения чекиста и проверяли правоохранительные органы. Параллельно была назначена еще одна экспертиза характера ранений чудом выжившего коммерсанта Кудина.
И вот тут началось самое интересное.
Судмедэксперты, осмотревшие Игоря Алексеевича… не обнаружили у него следов огнестрельных ран! Да, на коже остались какие-то рубцы, но они точно никак не были связаны с выстрелами из пистолета калибром 9 мм. Тогда же был опрошен врач НИИ травматологии и ортопедии Шалкарбай ТАШЕТОВ, который осматривал бизнесмена после покушения. Доктор объяснил, что написал заключение об огнестрельных ранах со слов пациента: дескать, тот заявил, что в него стреляли из такого-то оружия. Однако в материалах уголовного дела о покушении на Кудина была справка, в которой Ташетов указал, что… лично удалял из одной раны резиновую пулю черного цвета! Вот как объяснил эту нестыковку сам доктор: “Данное обращение было подписано мной после многократных настойчивых обращений адвокатов и других представителей, которые подсунули мне уже напечатанное письмо. Того, что текст содержал информацию об удалении резиновой пули черного цвета, я не заметил и в настоящее время категорично заявляю, что при обработке раны каких-либо инородных тел не находил”.
Следом неудобные вопросы начали задавать судмедэксперту Леониду АНДРЕЕВУ, который тоже осматривал пострадавшего Кудина и делал для суда официальное заключение о состоянии его здоровья. Эксперт понял, что попал, и потому откровенно признался: в момент осмотра он не снимал повязки, наложенные пострадавшему бизнесмену в больнице, а просто переписал справку врача Ташетова. Побыстрее поставить диагноз Андреева якобы попросил сам коммерсант: мол, ему было больно при каждом прикосновении к телу, а тут пришлось бы отдирать марлевые бинты. Эксперт внял просьбе Кудина, и тот отблагодарил его бутылкой недорогого коньяка. На том и разошлись.
После этого маховик правосудия качнулся в обратную сторону. Судмедэксперт Андреев заключил процессуальное соглашение с прокуратурой, чистосердечно раскаялся в даче заведомо ложного заключения и получил от Сарыаркинского райсуда столицы три года условно. Подполковник полиции Сулейменов, выбивавший нужные ему показания из майора нацбезопасности Алпысбаева, тоже был признан виновным - его приговорили к трем годам заключения. Настал час истины и для главного героя этого детектива. Кудин поначалу отрицал все обвинения, но затем пошел на сделку со следствием. Как оказалось, в конечном итоге этой многоходовой комбинации заказчиком убийства Игоря Алексеевича должен был стать очень серьезный бизнесмен, но что-то там не срослось...
Спустя три с половиной года можно было бы поставить точку в этой сверхдетективной истории. Ведь оставалось всего ничего - выбрать наказание для любителя “розыгрышей” Кудина и принять решение в отношении уже осужденных “убийц”. Но не тут-то было. Приговор в отношении Андреева был отменен, к материалам присоединили обвинение против Кудина, и уже это объединенное дело передали для рассмотрения в Есильский райсуд Астаны. Однако там тоже решили, что органы предварительного следствия не изучили до конца все обстоятельства, и материалы вернулись в надзорный орган.
В результате участь бизнесмена и эксперта в эти дни определяет городской суд столицы. Совершенно очевидно, что решается и судьба троих “убийц”, уже отсидевших больше трех лет. И все прекрасно понимают: в случае оправдания они наверняка будут добиваться реабилитации и наказания тех, кто приложил руку к их мучениям. Все они были разлучены со своими семьями и родными, а Айдын Алпысбаев к тому же потерял за это время родную сестру: не выдержав переживаний из-за проблем брата, еще юная девушка покончила с собой…
Михаил КОЗАЧКОВ, Астана
http://www.time.kz/articles/risk/2017/10/09/pokushenie-kotorogo-ne-bilo
Комментарии, по рейтингу, по дате