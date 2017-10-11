“Крузаку” закон не писан?

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Гость 11 Октября 2017 в 13:46:36
Эта история началась 7 сентября 2016 года в поселке Кенесары Бурабайского района. Около 8 утра Аманжол Укеев за рулем своего газика подъехал к перекрестку и, убедившись, что никаких помех справа нет, продолжил движение. Не прошло и минуты, как он почувствовал сильный удар в правую часть кабины и от сильной боли в шее потерял сознание. Прибежавшие очевидцы увидели следующую картину: грузовик вылетел с перекрестка и перевернулся в 15 метрах от него. Как выяснилось, в грузовик на полном ходу врезалась “тойота ленд крузер-200” с номерами Карагандинского региона под управлением Айбата МАУЛЕНИНА. По его словам, ехал он со скоростью около 60 км/ч и когда заметил грузовик на перекрестке, попытался объехать, даже не успев нажать на тормоз.
Однако случайный свидетель этой аварии Мендыбай БАЙДАЛИН сообщил дорожным полицейским: джип двигался по населенному пункту с явным превышением скорости - больше 100 километров (позже экспертиза подтвердила доводы свидетеля: реальная скорость “тойоты” составила 129,9 км/ч!). Как выяснилось, 26-летний Мауленин развил такую бешеную скорость в поселке, что даже не успел отреагировать на грузовик, заехавший на перекресток. Видимо, сказался небольшой водительский стаж - около пяти лет (к слову, Укеев - профессиональный водитель, из своих 60 больше 40 лет провел за рулем). По счастливой случайности никто из находившихся поблизости пешеходов не пострадал…
По горячим следам дорожные полицейские собрали необходимые документы и назначили экспертизу. Специалисты Института судебной экспертизы Акмолинской области подготовили заключение, в котором черным по белому написано: “Водитель “тойоты ленд крузер” при движении с допустимой скоростью располагал технической возможностью предотвратить столкновение экстренным торможением. Скорость грузовика к моменту выезда на проезжую часть главной дороги была 9,2 километра...”. То есть Укеев только начал разгоняться и, по его словам, никак не мог увидеть летящий на высокой скорости джип. Как выяснилось, метрах в 200 от перекрестка начинается лесополоса, за которой не видно дороги. Если бы Мауленин строго соблюдал требования ПДД, аварии удалось бы избежать. Однако вину в совершении ДТП предъявили водителю грузовика, и теперь ему предстоит выплатить более семи миллионов тенге водителю внедорожника. Впрочем, Мауленина тоже признали виновным, но лишь в превышении скорости. Справедливости ради отметим: сотрудники Бурабайского РОВД, получив заключение экспертизы о причинении Укееву вреда здоровью средней тяжести, возбудили уголовное дело на водителя джипа.
Правда, спустя некоторое время капитан полиции Бурабайского РОВД В. СЕМКИН это дело прекратил. В своей жалобе в Генпрокуратуру Укеев просил провести объективное расследование и назначить повторную комплексную экспертизу. Тем не менее сотрудники полиции не стали назначать эту экспертизу. Тогда в защиту Укеева выступили местные жители, направив коллективное обращение Жакипу Асанову.
Из обращения жителей поселка Кенесары в Генпрокуратуру: “Укеев десятки раз в день ездит по этой дороге и знает, что нужно уступить помехе справа, но он не мог видеть джип, летящий с огромной скоростью. Аманжола признали виновным, а Мауленина привлекли лишь за превышение скорости. А если бы на дорогу выбежал ребенок, в этом случае Мауленина тоже оштрафовали бы за скорость, не привлекая к ответственности за ДТП? У владельца джипа есть связи, которых нет у Аманжола. Убедительно просим вас разобраться в этом деле и восстановить справедливость. Надеемся, что перед законом все равны...”.
Под обращением-документом подписались 42 человека. На этот раз сельчан услышали: прокурор Бурабайского района Д. АМАНБАЙ написал ответ, в котором сообщил: прокуратура района согласилась с решением полицейских о прекращении уголовного дела на Мауленина, однако уголовное дело запросила областная прокуратура.
Между тем на ситуацию отреагировали в МВД. В письме за подписью первого заместителя председателя комитета административной полиции (КАП МВД) А. КЕНИСБАЕВА говорится: “За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей капитан полиции В. Семкин привлечен к дисциплинарной ответственности”. Казалось бы, вот он - момент истины: уголовное дело изучали в прокуратуре области, в полицейском министерстве признали факт волокиты при расследовании. И теперь необходимо провести новое досудебное расследование, назначить еще одну экспертизу, чтобы установить всю картину этого дорожного происшествия. Но не тут-то было! Областной прокурор Ташимбаев прислал Аманжолу Укееву недвусмысленный ответ: “Непосредственной причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение вами требований ПДД. Нарушение Маулениным скоростного режима не состоит в прямой причинной связи с последствиями. Поэтому уголовное дело против него прекращено обоснованно...”.
Возникает вопрос к господину прокурору: любой ли водитель может лететь по населенному пункту с какой угодно скоростью, врезаться в другие машины, калечить людей и отвечать только за превышение скорости? Или такая привилегия позволена лишь особо избранным, у которых есть влиятельные связи в силовых структурах Акмолинской области? Так, кстати, утверждают в коллективном обращении на имя генпрокурора Асанова жители поселка Кенесары...
Тохнияз КУЧУКОВ, фото предоставлены Аманжолом УКЕЕВЫМ, Алматы
От редакции Мы готовы выслушать точку зрения всех участников этого расследования. В том числе прокурора Ташимбаева. К слову, совсем недавно, отвечая на официальный запрос редакции по поводу его родства с замгендиректора “Казахавтодора” Гульназ РАМАЗАНОВОЙ (руководителей этой организации подозревают в даче крупной взятки аудиторам из Счетного комитета, г-жа Рамазанова была инициатором подкупа, но чудесным образом стала свидетелем по уголовному делу), г-н Ташимбаев заявил: мол, сведения о моей частной жизни относятся к персональным данным и в соответствии с законом о правоохранительной службе ограниченны. А вот на вопросы, касающиеся работы областной прокуратуры, он пообещал “ответить с удовольствием”.
Вот вам и повод, Тимур Газизбекович! Убедите наших читателей в том, что закон един для всех на примере ДТП в Кенесары.
http://www.time.kz/articles/risk/2017/10/10/kruzaku-zakon-ne-pisan
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