В ЗКО 30 человек напали на пограничников

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Гость 11 Октября 2017 в 13:59:28
В Западно-Казахстанской области казахстанские пограничники обнаружили группу нарушителей, промышлявших браконьерской деятельностью, которые вызвав подмогу из числа местных жителей, оказали сопротивление, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
10 октября т.г. в 3:30 часов ночи во время боевого дежурства по охране Государственной границы и морских рубежей страны пограничный наряд Десантно-штурмовой заставы в составе двух военнослужащих в районе населенного пункта Дамба заприметил прибытие к берегу малых плавсредств типа «байда» и одновременно сюда же подъехали две машины «ВАЗ» и мотоцикл с коляской. Нарушители занимались браконьерской деятельностью – перегружали мешки белого цвета с лодок в автотранспорт, - говорится в сообщении.
В целях пресечения противоправной деятельности пограннаряд задержал браконьеров и обнаружил рыбу осетровых пород, весом примерно около 300 кг.
Пока уточнялось содержимое противоправного груза, к месту задержания прибыли около 30 человек из числа местных жителей, которые требовали отпустить задержанных и провоцировали конфликтную ситуацию.
Законным требованиям пограничников о прекращении противоправных действий, нарушители не подчинились и применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда, используя подручные средства.
В целях сохранения жизни и здоровья военнослужащих пограничным нарядом было применено табельное оружие и произведены предупредительные выстрелы.
Пограничники получили различные травмы, а также повреждено оружие состава пограннаряда.
Проинформированы представители взаимодействующих правоохранительных органов. Проводятся следственные мероприятия.
http://www.zakon.kz/4882676-v-zko-30-chelovek-napali-na.html
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