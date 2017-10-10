За что задержан и.о. прокурора Наурызбайского района Алматы

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Гость 11 Октября 2017 в 19:36:22
Уголовное дело против сотрудника прокуратуры было возбуждено в августе 2017 года по статье 413 Уголовного кодекса (УК) - «Заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности».
Еще в августе апелляционная комиссия Алматинского городского суда оставила без удовлетворения протест прокуратуры Наурызбайского района города Алматы о фактах незаконного увода от ответственности неоднократно судимых уголовников.
Постановление апелляционной коллегии мы нашли в судебном кабинете.
Как следует из судебных материалов, в марте этого года в Алматы парень провожал свою девушку домой. В этот вечер молодые люди стали жертвами разбоя. Парня сильным ударом кулака сбили с ног, а девушку стали заталкивать в автомобиль. Несмотря на сильные побои, ребятам удалось уйти от нападавших. Больше всего пострадал молодой человек – как потом установили эксперты, его пинали ногами по голове.
В ту же ночь потерпевший написал заявление в Управление внутренних дел (УВД) Наурызбайского района. В полиции возбудили уголовное дело по статье 293, часть 2 пункт 1 УК – хулиганство, совершенное группой лиц, но затем, разобравшись, следователь переквалифицировал дело на более тяжкую статью 191, часть 2 пункт 1 УК - грабеж с применением насилия.
В тот же вечер один из подозреваемых был задержан. Им оказался четырежды судимый за грабежи закоренелый рецидивист. На момент задержания у него была непогашенная судимость по двум преступлениям. Бандита осудили за ложный донос и оскорбление представителя власти при исполнении тем своих служебных обязанностей. На момент задержания главный подозреваемый находился под пробационным контролем.
Потерпевший и два свидетеля сразу опознали нападавших. С ними были проведены очные ставки и другие следственные действия, которые полностью подтвердили их показания.
Наурызбайское РУВД попросило прокуратуру санкционировать содержание под стражей подозреваемого, но прокурор района Виктор ТИХОНОВ, несмотря на все признаки опасного рецидива, своим постановлением переквалифицировал действия задержанного с разбоя на более мягкую - «Хулиганство».
Так рецидивист был освобожден из изолятора временного содержания (ИВС), а его подельника вообще сочли невиновным.
Между тем, дело о разбойном нападении на парня и девушку все-таки дошло до суда. После того как потерпевший и свидетели дали в суде показания, уголовное дело вернули в прокуратуру для составления нового обвинительного акта - суд решил, что это не простое хулиганство, более тяжкое преступление, которое может быть квалифицировано как разбой.
Материалы дела передали другому прокурору, который признал, что хулиганство было совершено в группе лиц, и предъявил подозреваемому обвинение не только в разбое, но еще и по статье 107 - «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Была попытка устроить примирение сторон, но реализовать ее так и не удалось.
Через десять дней судья вынес частное определение, согласно которому действия рецидивиста были расценены как причинение опасного вреда здоровью и жизни человека с целью хищения чужого имущества, поскольку речь идет о разбойном нападении, совершенном группой лиц.
А это уже совсем другие статьи Уголовного кодекса, за совершение которых он может лишиться свободы более чем на 15 лет.
По имеющейся в редакции информации, один из грабителей, нападавших на парня и девушку, оказавшись на свободе, успел совершить новое уголовное преступление.
Кроме сотрудника прокуратуры Тихонова в возбужденном против него уголовном деле фигурируют должностные лица УВД Наурызбайского района.
Кстати, Виктор Тихонов упоминается в рассылке по WhatsApp, распространенной неизвестными лицами от имени сайта Ratel.kz и журналиста Геннадия БЕНДИЦКОГО.
Геннадий Бендицкий обратился с заявлением об установлении личностей граждан, распространивших от его имени и его бренда провокационный материал.
Но в ДВД Алматы даже не стали возбуждать уголовное дело. Лишь после того как Бендицкий обратился лично к министру внутренних дел Калмуханбету КАСЫМОВУ, было начато расследование.
Но вот прошло уже более двух месяцев, а авторы провокационного материала так и не найдены.
Также известно, что именно Виктор Тихонов возглавлял оперативно-следственную группу по расследованию убийства сотрудника алматинской таможни Медета ЖАМАШЕВА, которое произошло 6 июня 2012 года.
Материалы этого дела каким-то образом попали экс-полковнику Комитета национальной безопасности (КНБ) Ирлану АБДРАХМАНОВУ, который был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за участие в создании и покровительстве ОПГ контрабандистов на казахстанско-китайской границе.
Содержание под стражей не помешало ему передать письмо с комментариями уголовного дела об убийстве в одно из республиканских изданий. Как следует из его послания, опубликованного в газете, Абдрахманову известны материалы этого дела, имена подозреваемых в этом убийстве, в числе которых был задержан и водворен под домашний арест Талгат МАХАТОВ.
Напомним, что благодаря показаниям Махатова, который был внедренным агентом Агентства по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, удалось остановить деятельность хоргосской ОПГ.
В МВД утверждают, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению, а вся корреспонденция из мест лишения свободы проходит контроль.
Судя по медийной активности хоргосских сидельцев, уже несколько недель пытающихся оказать давление на следствие по делу агента Махатова, речь может идти о попытке реванша за разгром банды контрабандистов.
Пока неясно, какая роль отводилась Тихонову в истории с уголовным делом против Махатова.
Впрочем, Тихонов теперь находится под стражей, и, следовательно, вектор пиар-активности вокруг хоргосского дела может измениться.
ratel.kz
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