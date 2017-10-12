В Восточном Казахстане водители "скорой помощи" боятся садиться за руль

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Гость 12 Октября 2017 в 09:45:40
В среду, 11 октября, адвокаты водителя скорой медицинской помощи центральной больницы Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Кайрата КАРИМОВА подали апелляцию на решение суда первой инстанции. Он признал виновным Каримова в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, в котором погиб заслуженный тренер Казахстана по боксу Газиз ЖАКУПОВ.
В конце апреля нынешнего года, автомобиль скорой под управлением Кайрата Каримова, вёзший экстренного больного из района в областной центр, столкнулся на оживлённом перекрёстке с машиной, за рулём которой находился Газиз Жакупов.
В результате аварии тренер получил многочисленные травмы и скончался в больнице.
По информации управлявшего скорой шофера Каримова, на его служебном авто были включены и сирена, и синие проблесковые маячки. Он въезжал на перекресток, на мигающий жёлтый сигнал светофора при скорости 64 километра в час.
В этой ситуации любое транспортное средство обязано было уступить дорогу.
Однако машина заслуженного тренера по боксу не остановилась... Показания свидетелей, найденных стороной обвинения, немного разнились. Одни утверждали, что скорая ехала на «красный» с включенной «мигалкой», но без сирены. Вторые, что сирена тоже была включена, но только на перекрёстке.
Приглашённый эксперт института судебных экспертиз Василий ВЫДРИН установил, что Газиз Жакупов по правилам дорожного движения должен был пропустить скорую, а Кайрат Каримов при всём желании не мог затормозить.
В деле присутствовала видеозапись с камер наружного наблюдения. Впрочем, мнение эксперта в итоге судом учтено не было.
«Суд, проанализировав доказательства, рассмотренные в судебном процессе, пришел к заключению, что обвинение, предъявленное Каримову, полностью доказано, а также его преступные действия согласно 345 статьи часть-3 УК РК, в данном случае действия по управлению автомобилем, нарушив правила дорожного движения, по неосторожности привели к гибели человека.
На заседании суда, дополнительные свидетели, запрошенные со стороны защиты, дали показание, что автомобиль скорой помощи, когда ехал на красный свет, включил звуковой сигнал только на перекрестке. Значит, Каримов, управляя автотранспортом марки «УАЗ 3962», грубо нарушив п.5 статьи 5 ПДД РК, создав препятствие для безопасного движения других транспортных средств, продолжив движение на красный свет запрета грубо нарушил п. 1 статьи 6 ПДД РК», - говорится в материалах дела.
Суд длился несколько месяцев, и 28 сентября председательствующий судья Аян АЛТЫНХАН признал шофёра кареты скорой помощи виновным в совершении ДТП со смертельным исходом и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности уголовно-исполнительной системы.
Наручники на Кайрата Каримова надели прямо в зале суда.
Коллектив водителей скорой медицинской помощи и медработников КГКП «Глубоковская центральная районная больница» сразу же забил тревогу и отправил открытое письмо во всевозможные инстанции.
В нём содержится просьба детально разобраться в произошедшем и защитить права медицинских работников и их водителей.
«Само столкновение зафиксировано камерами видеонаблюдения и на телефоны свидетелей ДТП, которые опубликовали их в соцсетях в Интернете, скорость движения машины «скорой помощи» зафиксирована на GPS. Все обстоятельства дела, свидетельские показания, экспертные заключения были переданы в суд г.Усть-Каменогорска. Причем по заключению специалистов, составлявших экспертизу сразу же после совершения ДТП, виновен был водитель «Лада Приора» (госномер 777 RRK-01). Но суд это заключение во внимание не принял, как и многое другое. В результате Каримов был осужден на 2 года лишения свободы», - утверждают подписавшиеся под письмом.
Основной упор медики и водители делают на то, что Кайрат Каримов исполнял свои служебные обязанности и ехал (водительский стаж 27 лет) с соблюдением всех правил дорожного движения.
«Мы просим Вас помочь защитить наши права. Во всем мире машины «скорой помощи» с включенной «мигалкой» и сиреной имеют приоритетные права движения. Более того, патрульные службы безопасности дорожного движения, при виде «скорой помощи» оказывают содействие и сопровождают до места назначения, при этом, если водители других автомобилей нарушают приоритет «скорой помощи», патрульная служба их наказывает, потому что это оговорено Законом», - пишут сослуживцы осуждённого.
http://www.ratel.kz/raw/v_vostochnom_kazahstane_voditeli_sk oroj_pomoschi_bojatsja_saditsja_za_ rul