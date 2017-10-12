Казахстанские госслужащие неохотно сдают полученные подарки

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KAN13 12 Октября 2017 в 11:47:57
Согласно информации Комитета государственного имущества и приватизации количество возвращенных подарков незначительно. Так, за 9 месяцев текущего года в специальный фонд сдано116 подарков на общую сумму 207 125 тенге. Он также прокомментировал ситуацию с получением подарков государственными служащими.
«Анализ показал, что, несмотря на наличие установленных законом ограничений и запретов, отдельные лица продолжают приносить подарки должностным лицам», — отметил заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, в ходе в выездного межведомственного совещания по вопросам повышения качества оказания государственных услуг и противодействия коррупции в городе Павлодар.
На совещании даны конкретные рекомендации по устранению административных барьеров, бюрократических процедур, коррупционных рисков и упрощению получения государственных услуг населением.
Кроме этого предложено оптимизировать и автоматизировать внутренние бизнес-процессы и кардинально пересмотреть организацию работы местных исполнительных органов города Павлодар, оказывающих государственные услуги.
В ходе заседания зампред АДГСПК затронул вопрос переработки государственных служащих как в центральных государственных, так и местных испольнительных органах.
«Ранее в ходе профилактических выездов представителей агентства и гражданского общества выявлены факты необоснованных задержек служащих на работе в министерствах сельского хозяйства и финансов и их территориальных департаментах. Было указано на недопустимость нарушений трудового законодательства и внедрение положительного опыта Министерств энергетики и по инвестициям и развитию по соблюдению установленной законодательством продолжительности рабочего дня служащих», — отмечается пресс-релизе АДГСПК.
Источник: Newtimes.kz
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Цитата: Manitu от 12.10.2017 12:11:20
А как можно сдать государству, ну скажем, коробку конфет, или шоколадку?
А как можно сдать государству, ну скажем, коробку конфет, или шоколадку?
Конфетен сожрать, коробку сдать