В Голландии арестованы средства казахстанского Нацфонда

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Гость 13 Октября 2017 в 18:57:12
Пока наше Министерство юстиции судится с инвесторами, в Европе арестованы доли, принадлежащие Казахстану в зарегистрированных в Старом свете компаниях.
В частности, по решению окружного суда Амстердама наложен арест на акции общей стоимостью 5,2 миллиарда долларов в голландской компании KMG Kashagan B.V., которая, в свою очередь, владеет долей в 16,88% в Северо-Каспийском консорциуме, разрабатывающем уникальное месторождение Кашаган на шельфе Каспия.
Кроме того, как говорится в коммюнике пресс-службы компании AscomGroup, суд Амстердама разрешил наложить арест на средства Национального фонда Казахстана, переданные в управление голландскому филиалу американского банка BNY Mellon, и на казахстанскую недвижимость на территории Нидерландов.
В Швеции судебными исполнителями арестованы акции правительства Казахстана в 33 шведских компаниях стоимостью около 100 миллионов долларов, а также денежные средства, необходимые для уплаты налога на дивиденды с этих акций.
Такое решение Центральная служба судебных исполнителей Швеции приняла, чтобы исполнить решение Окружного суда Стокгольма от 21 августа текущего года, сообщает пресс-служба AscomGroup.
В пресс-релизе отмечается, что судебные исполнители отклонили запросы Национального банка Казахстана, который хотел вмешаться в процесс как третья сторона и требовал снять арест.
AscomGroup – компания Казахстану не чужая. Когда-то этот холдинг, контролируемый молдавским олигархом Анатолом СТАТИ, инвестировал в нефтедобычу в Мангистауской области.
В 2008 году у дочерних компанийAscomGroup – «Толкыннефтегаз» и «Казполмунай» – возникли серьезные проблемы с казахстанскими властями, завершившиеся расторжением контракта и посадкой в тюрьму топ-менеджера «Казполмунай».
Который, впрочем, не отсидев и года, сбежал из колонии и, не имея на руках даже паспорта, благополучно добрался до Молдовы.
А инвестор подал на правительство Казахстана иск в международный арбитраж, обвиняя его в рейдерском захвате своей собственности и требуя возмещения убытков.
В январе 2014 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии, выразившееся в захвате иностранных инвестиций, и присудил к выплате истцам 506 миллионов долларов.
Казахстанское Министерство юстиции попыталось опротестовать этот вердикт, однако 9 декабря 2016 года Апелляционный суд Стокгольма отказал в отмене арбитражного решения.
Тогда нанятые Минюстом адвокаты подали иск в Палату по хозяйственным делам Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда правосудия (Английский суд), обвиняя Стати в искусственном завышении размера своих инвестиций.
6 июня британский суд согласился с доводами казахстанской стороны. Как отмечалось в пресс-релизе Минюста, Казахстан смог доказать в Английском суде, что Стати, используя аффилированную с ним английскую компанию-пустышку Perkwood, «мошенническим образом завысил стоимость оборудования, поставленного для строительства ГПЗ, на сумму более 100 миллионов долларов США. В действительности оборудование было произведено и поставлено добросовестно действовавшей независимой немецкой компанией лишь за малую часть этой суммы. Другие мошеннические действия включали выплату гонорара за фиктивные управленческие услуги в размере 44 миллиона долларов США и оплату за не существовавшее оборудование в размере 72 миллионов долларов США. Эти фиктивные суммы были отражены в проверенной финансовой отчетности компаний Стати».
Рассказывая об этом решении, мы тогда задались вопросом о юридических коллизиях, которые возникают, когда разные суды в разных юрисдикциях выносят противоположные решения по одному и тому же предмету спора.
Жизнь показала, что решение британского суда для шведского и голландского не является обязательным к исполнению.
В итоге за все может ответить казахстанский Нацфонд.
http://www.ratel.kz/outlook/v_gollandii_arestovany_sredstva_kaz ahstanskogo_natsfonda
Комментарии, по рейтингу, по дате
Народные бабки и народ ответит своими налогами, которые вы по беспределу тратите. За то что некоторые неприкасаемые хрен забили и творят что хотят. Ведь не один из них не наказан, мало того все на свободе и пох мороз. Смеются над нами, типа они такие ушлые разводят иностранцев как лохов. А лохи тут в оконцовке то народ, который со своего кармана эти байские замашки оплачивает
Цитата: vvka от 13.10.2017 21:31:18
За все в этой жизни надо платить ). Наклонили молдованина, думали поступят с ним, как со всеми - кинут. А молдованин то не простой оказался. ))
За все в этой жизни надо платить ). Наклонили молдованина, думали поступят с ним, как со всеми - кинут. А молдованин то не простой оказался. ))
Дело в том, что инвесторы тоже "щи лаптями не хлебают". Простую минералку они пьют свою, привозную, которую купили у себя на родине по контракту с тамошней фирмой и которая стоит не 100 (сто) тенге, а долларов 20 (двадцать). Это самый простой пример самого простого надувательства.
И так, подозреваю, во всём, включая персонал.
П.С. А оплачивать всё это безобразие будет Правительство РК, т.е., автоматически, мы, народ Казахстана.