Антимонопольный орган уличил в ценовом сговоре около 50 реализаторов ГСМ

как при Союзе в автобусах "зайцев"-безбилетников фото висели....Такой позор был))



Quote:Смех смехом, но масштабы то разные. В автобусе можно "наварить" всего-лишь стоимость проезда в один конец.А по теме, целый картельный сговор игроков нефтепродуктов.