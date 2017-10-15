Антимонопольный орган уличил в ценовом сговоре около 50 реализаторов ГСМ

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едридмадрид 15 Октября 2017 в 19:55:19
"КРЕМЗК и ПП завершены расследования и переданы на рассмотрение судов административные дела в отношении 47 субъектов розничного рынка ГСМ по фактам совершения ими антиконкурентных согласованных действий путем установления и поддержания цен в 2016 году и январе-мае 2017 года. Общий размер административного штрафа и монопольного дохода составил 957 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в Комитете, при проведении расследования учитывалась стоимость закупа ГСМ у оптовых поставщиков и стоимость импортного ГСМ. Также были установлены признаки антиконкурентных согласованных действий и факты повышения цен на ГСМ, ранее приобретенных по низким закупочным ценам.
Таким образом, ввиду отсутствия экономических и иных обоснованных причин повышения цен на ГСМ и установления всех признаков согласованности действий субъекты розничного рынка ГСМ привлечены к ответственности, отметили в пресс-службе.
Вместе с тем в ведомстве напомнили, что КРЕМЗК и ПП не осуществляет регулирование стоимости ГСМ в связи с его рыночным ценообразованием и не занимается вопросами поставок их на внутренний рынок.
https://www.kt.kz/rus/economy/antimonopoljnij_organ_ulichil_v_cen ovom_sgovore_okolo_50_realizatorov_ gsm_1153647506.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Makintosh от 15.10.2017 21:56:34
Названия фирм и заправок, ФИО владельцев в студию
Названия фирм и заправок, ФИО владельцев в студию
Только пусть не говорят о коммерческой тайне.
Вообще, если не размораживают смертную казнь, то хоть "позорный столб" введут. Физически никто не пострадает.
Цитата: Мура45 от 15.10.2017 21:59:44
Только пусть не говорят о коммерческой тайне.
Вообще, если не размораживают смертную казнь, то хоть "позорный столб" введут. Физически никто не пострадает.
Цитата: Makintosh от 15.10.2017 21:56:34
Названия фирм и заправок, ФИО владельцев в студию
Названия фирм и заправок, ФИО владельцев в студию
Только пусть не говорят о коммерческой тайне.
Вообще, если не размораживают смертную казнь, то хоть "позорный столб" введут. Физически никто не пострадает.
Ага, Маке, как при Союзе в автобусах "зайцев"-безбилетников фото висели....Такой позор был))
как при Союзе в автобусах "зайцев"-безбилетников фото висели....Такой позор был))
Смех смехом, но масштабы то разные. В автобусе можно "наварить" всего-лишь стоимость проезда в один конец.
А по теме, целый картельный сговор игроков нефтепродуктов.
Цитата: Мура45 от 15.10.2017 22:12:29
Quote:
Смех смехом, но масштабы то разные. В автобусе можно "наварить" всего-лишь стоимость проезда в один конец.
А по теме, целый картельный сговор игроков нефтепродуктов.
Quote:
как при Союзе в автобусах "зайцев"-безбилетников фото висели....Такой позор был))
Смех смехом, но масштабы то разные. В автобусе можно "наварить" всего-лишь стоимость проезда в один конец.
А по теме, целый картельный сговор игроков нефтепродуктов.
я уже в другой теме писал, что у ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», который рулит нашим нефтяным рынком всего один Учредитель. Уже на лицо недобросовестная конкуренция, а может быть и сговор,мистер Фикс))