В Таразе осудили следователя, получавшего взятки в виде оплаты счетов в кафе и бане

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едридмадрид 15 Октября 2017 в 20:04:03
"Приговором суда осужден бывший следователь управления внутренних дел Тараза за получение взятки в размере $1000 и нематериальных благ (пополнение телефонного баланса, оплата счетов в кафе и бане)", - сообщила пресс-служба прокуратуры Жамбылской области.
В ведомстве констатировали, что полицейский "мог избежать наказания, поскольку антикоррупционной службой первоначально дело было заволокичено и прекращено ввиду необнаружения предмета взятки и отсутствия четких записей разговоров между заявителем".
"Только после принятия этого дела надзорным органом, благодаря принципиальной позиции процессуального прокурора Адилета Усенбаева и кропотливой работе специального прокурора Сакена Байталиева события, произошедшие более полугода назад, были восстановлены в подробностях, появились другие эпизоды и дело доведено до суда. В итоге удалось реализовать принцип неотвратимости наказания, а также сформировать судебную практику по рассмотрению аналогичных уголовных правонарушений", - добавили в прокуратуре.
https://www.kt.kz/rus/crime/v_taraze_osudili_sledovatelja_poluc havshego_vzjatki_v_vide_oplati_sche tov_v_kafe_i_bane_1153647609.html
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