Государственный конный клуб продали за смехотворную сумму в Астане

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едридмадрид 15 Октября 2017 в 20:13:32
При этом конный клуб выставлялся на электронные торги в третий раз, и, согласно отечественному законодательству, в этом случае торги проходят по так называемому голландскому методу, то есть на понижение.
Первоначальная стоимость клуба превышала 41 миллион тенге, но так как на последние торги была подана всего одна заявка, крупный комплекс ушел по бросовой цене.
Как сообщил корреспонденту МИА "Казинформ" заместитель директора клуба Болат Шалабаев, в собственности "Клуб кокпар "Астана" имеются 11 породистых лошадей, служебный транспорт, спортивное снаряжение.
"Если подсчитать, то получается, что одна лошадь была оценена в 20 тысяч тенге. Но на рынке стоимость породистых лошадей составляет не менее 5 тысяч долларов. Одно седло для лошади стоит 350 тысяч тенге. Кроме того, имеются служебный транспорт, снаряжение", - рассказал Болат Шалабаев.
По его словам, новое руководство клуба может посчитать нерентабельным его деятельность, так как на его содержание ежегодно требуется 150 млн тенге. То есть этот объект не из тех, что приносят прибыль, и его могут попросту закрыть.
«Мы даже не знаем, кто приобрел клуб. Возможно, новому хозяину потребуется лишь имущество. В общем, будущее клуба нам представляется туманным», - сетует Болат Шалабаев.
Клуб кокпар «Астана» был создан в 2004 году его нынешним руководителем Аманжолом Хасеновым в целях развития детско-юношеского конного спорта. А в 2014 году он был реорганизован в государственное коммунальное казенное предприятие. Он работал при клубе «Тулпар» на правах аренды.
На 100% финансируемом государством предприятии на сегодня занимаются 140 детей, которых учат навыкам конных видов спорта, в числе которых: конкур, троеборье и такие национальные виды спорта, как кыз куу, тенге алу и аударыспак. Воспитанники клуба являются призерами международных и республиканских соревнований. Теперь эти дети могут остаться без любимого вида спорта, а около 30 сотрудников клуба без работы. Среди них есть мастера конного спорта международного класса.
«Этот клуб отличается от частных конных клубов, которые лишь предоставляют в аренду лошадей. У него 10-летняя история, здесь сформировалась целая школа. Что будет с ребятами, которые занимались любимым видом спорта? Опять пойдут играть в компьютерные клубы? Таким образом мы их отчуждаем от наших национальных традиций», - отмечает Болат Шалабаев
Отметим, что сообщения о предстоящий торгах публиковали две газеты: "Вечерняя Астана" и "Астана ақшамы". Тираж каждой составляет 10 тысяч экземпляров.
Администрация Клуба отказалась комментировать продажу учреждения.
http://www.inform.kz/ru/gosudarstvennyy-konnyy-klub-prodali-za-smehotvornuyu-summu-v-astane_a2957975
http://today.kz/news/ekonomika/2016-10-11/727656-konnyij-klub-akimata-astanyi-vmeste-s-elitnyimi-loshadmi-prodan-za-198-554-tenge/
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 15.10.2017 в 21:09:33 # 637199
Они уже совсем охренели. Лошадей бл..за 20 тыс. Охренеть.....слов нет.
Да даже если на мясо пустить можно было больше вытащить. Ещё этим мы зп плотим.
Здесь явно махинации. Анулируйте лот!
Quote:
Мы даже не знаем, кто приобрел клуб.
Ключевые слова. А догадаться можно, кому в стране такие скидки делаются.