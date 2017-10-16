Сколько казахстанцев лишились свободы за высказывания в соцсетях

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Гость 16 Октября 2017 в 12:40:48
С начала года 20 казахстанцев были осуждены за высказывания в социальных сетях. Из них 16 приговорены к лишению свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
Согласно предоставленным "Казинформу" данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам, один был лишен свободы на 5 лет за призывы к нарушению унитарности и целостности Казахстана.
Еще 15 граждан осуждены по статье 256 Уголовного кодекса. Они были признаны виновными за пропаганду терроризма или призывы к совершению теракта и получили срок от 2 до 9 лет.
Двое нарушивших закон были приговорены к ограничению свободы по статье 174 УК РК - возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.
За оскорбление в соцсетях представителя власти один казахстанец отделался штрафом на сумму почти 227 тысяч тенге.
Источник: inform.kz.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 16.10.2017 в 15:29:54 # 637333
Цитата: Кирсан от 16.10.2017 15:10:42
За то, что собьешь человека насмерть можно уйти безнаказанно, а за слова в интернете можно сесть. Что с нашей страной??
За то, что собьешь человека насмерть можно уйти безнаказанно, а за слова в интернете можно сесть. Что с нашей страной??
Власть боится слова народа..тем более в соцсетях где практически все сидят..ДТП могут увидеть десятки..сотни людей..а призыв в сетях сотни тысяч