Казахстанец - участник ОПГ - задержан в Ташкенте

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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 19:37:43
Сотрудники ГУВД г.Ташкента задержали ранее неоднократно судимого члена ОПГ по кличке «Бебет».
19 декабря, на территории Яккасарайского района был установлен и задержан гражданин, который представился Байтасовым Айдыну Танырбергановичем, гражданином Республики Казахстан, однако в ходе проверки было установлено, что в действительности он:
- Молдахметов Бейбетым Кенжатай улы 20.09.1984 года рождения, гражданин Республики Казахстан, ранее неоднократно судимый, член ОПГ, кличка «Бебет», находившийся в официальном розыске в Республике Казахстан по статье 296 часть 4 (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). В отношении которого избрана мера пресечения в виде «заключения под стражу».
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Молдахметова Б.К. в Республику Казахстан.
http://uznews.uz/ru/article/8177