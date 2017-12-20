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Казахстанец - участник ОПГ - задержан в Ташкенте
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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 19:37:43
В ТАШКЕНТЕ ЗАДЕРЖАН ПРЕСТУПНИК, ОБЪЯВЛЕННЫЙ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК



Сотрудники ГУВД г.Ташкента задержали ранее неоднократно судимого члена ОПГ по кличке «Бебет».

19 декабря, на территории Яккасарайского района был установлен и задержан гражданин, который представился Байтасовым Айдыну Танырбергановичем, гражданином Республики Казахстан, однако в ходе проверки было установлено, что в действительности он:

- Молдахметов Бейбетым Кенжатай улы 20.09.1984 года рождения, гражданин Республики Казахстан, ранее неоднократно судимый, член ОПГ, кличка «Бебет», находившийся в официальном розыске в Республике Казахстан по статье 296 часть 4 (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). В отношении которого избрана мера пресечения в виде «заключения под стражу».

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Молдахметова Б.К. в Республику Казахстан.

http://uznews.uz/ru/article/8177
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  Russbrz 21.12.2017 в 00:49:28   # 650455
Томпак екен. По ходу на баурсаках сидит.
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