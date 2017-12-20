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Жители построенных по госпрограмме домов замерзают в Актобе
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danilov 21 Декабря 2017 в 09:54:41
АСТАНА, 21 дек — Sputnik. Жители микрорайона в Актобе, в котором дома построены в рамках госпрограммы, пожаловались на постоянные проблемы с отоплением, передает телеканал "КТК".

Владельцы квартир говорят, что весной и летом их дома затапливает, а зимой начинаются проблемы с отоплением. В городе резко похолодало — столбики термометра ночью опускаются почти до 30 градусов мороза. А в квартирах температура воздуха не поднимается выше тринадцати.

"В прошлом году температура на подаче была 70 градусов с лишним. В этом году 52 градуса, т.е. это теплые батареи просто и все", — рассказал житель микрорайона Михаил Микушин.

Некоторые жильцы из-за холода в квартирах вынуждены спать на кухне и включать газ, чтобы согреться.

Жильцы трех многоэтажек в микрорайоне замерзают от холода. Коммунальные службы не могут ответить, что стало причиной проблем с отоплением в домах.
В местном акимате считают, что люди замерзают исключительно по своей вине. При осмотре квартир чиновники сделали вывод, что жильцам нужно срочно взяться за ремонт и только тогда в домах станет теплее. потеплеет.

"Жители сами должны устранять нарушения, т.е. прочищать фильтры, менять краны, утеплять окна, это в первую очередь. Потому что бывает, не заменены резины утепления или плохо "запенили", — пояснил руководитель жилищной инспекции акимата г. Актобе Хайдар Ермаханов.

http://www.ktk.kz/ru/
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