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Закона.Нет
О незаконности новогодних салютов в Казахстане высказался юрист
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едридмадрид 25 Декабря 2017 в 19:42:49
"Я понимаю, что Новый год это особый праздник, и он один раз в году, и еще много причин уникальности этого дня. Но с юридической точки зрения, новогодние салюты незаконны. Нарушение 1. Согласно статьи 437 КоАП РК, нельзя нарушать тишину с 23 до 6 часов утра. За это предусмотрен штраф 5 МРП. И в законе нет исключения, что с 31 по 1 января можно шуметь ночью. Есть запрет и его нельзя нарушать ни при каких условиях. И запуск салютов и новогодние гуляния на улицах и в квартирах нарушают тишину, а значит незаконны", - написал Сулейманов.

Он также обратил внимание на то, что не все казахстанцы отмечают этот праздник.

"Многие не отмечают в силу религиозных, культурных, духовных убеждений. Есть десятки тысяч мамаш с маленькими детьми, пожилых или больных людей, для которых эта новогодняя ночь как кошмар. И самое интересное, многими нарушителями тишины, а значит и закона являются те, кто должен соблюдать закон. Никакая традиция не может быть выше закона, а если эта традиция нарушает покой хотя бы одного человека, то тем более. Идея демократии и заключается в защите прав меньшинства", - считает юрист.

Юрист добавил, что штраф также предусмотрен и за оставление мусора после фейерверков. По его мнению, это уже мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф по статье 434 КоАП РК.

"Так что, как минимум три штрафа предусмотрены для любителей новогодней ночи", - написал он.

Сулейманов предлагает три варианта решения этого вопроса.

"Первый. Запретить новогодние салюты и фейерверки. В Италии это сделали. Тогда конечно, нужно запретить ввоз и продажу пиротехники.
Второй. Разрешить по закону шуметь, мусорить и распивать алкоголь на улице в новогоднюю ночь. Но тогда, будут нарушены права на тишину тех, кто не отмечает новый год. Или разрешить салюты только лишь с 23 до 1 часа ночи.
Третий. Оставить все как есть. Но тогда, мы все игнорируем закон и права миллионы людей, не отмечающих новый год", - написал он.(Орфография и пунктуация автора сохранены).

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nezakonnosti-novogodnih-salyutov-kazahstane-vyiskazalsya-334015/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.12.2017 в 20:16:12   # 651211
Сулейманов больше нигде не нашел применения своих юридических знаний? А слабо отстоять права шахтеров например? Или права тех, чьи дома "изымают на нужды государства" за гроши, да и мало ли где можно поработать юристам в нашей стране, для оздоровления правовой ситуации? Океан работы! Но нет, "поработаем "там , где совсем не требуется вмешательство правоведов!
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  Казахстан 25.12.2017 в 20:22:47   # 651213
тупизм как обычно.
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  Пастафариан 25.12.2017 в 20:24:36   # 651214
- Да, чтоб, твой дети мультфильмов боялись, вот же бля ....
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  SouthJoker 25.12.2017 в 20:31:28   # 651216
Новый год отмечается не как религиозный праздник а как государственный праздник светской страны. Отмечается он на по указу Петра I с 1700 года. Это праздник перехода от одного года к другому по Грегорианскому календарю. И дальше по традиции, которого придерживались все народности Руси, СССР, РФ. Противники могут не отмечать 1 мая, 8 марта и тому подобные международные дни и ебашить в праздники на работе. Ведь они тоже по указу главы страны отмечаются. Рождество вот это религиозный праздник и его отмечает последователи христианства и он не навязывается никем никому.
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  SouthJoker 25.12.2017 в 20:32:58   # 651217
И противники Грегорианского календаря (типа христианский же) пусть ебашут на работе без субботы и воскресенья.
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  Сила 25.12.2017 в 20:45:02   # 651220
Цитата: старик от 25.12.2017 20:16:12
Сулейманов больше нигде не нашел применения своих юридических знаний? А слабо отстоять права шахтеров например? Или права тех, чьи дома "изымают на нужды государства" за гроши, да и мало ли где можно поработать юристам в нашей стране, для оздоровления правовой ситуации? Океан работы! Но нет, "поработаем "там , где совсем не требуется вмешательство правоведов!
Ну это не по зубам Сулейманчику, а что то да "попиздеть" надо, ато какой же он юрист ебаный рот?
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  Skype 25.12.2017 в 20:49:34   # 651221
Культур мультур надо прививать, а не запрещать все что не нравится.

Мне вот закон не нравится по зимней резине, по их закону я с 1 декабря должен ходить в шубе и валенках и пох что на улице + 15, а по другому ведь если разрешить, то будут на лысой резине всю зиму ездить.

Так что куда ни кинь культур мультур надо поднимать, тогда сами граждане будут сознательней и запрещать ничего не надо. Будет дико тупизм, скользить на летней резине по гололеду
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  Софруджу 25.12.2017 в 21:03:51   # 651225
SouthJoker 25.12.2017 в 20:31:28 # 651216
Григорианский календарь, ибо его ввёл папа Григорий
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  Zoggyla 25.12.2017 в 21:06:53   # 651226
Quote:
он один раз в году
а другие праздники уж по несколько раз в году!
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  ГОРЫНЫЧ 25.12.2017 в 21:14:30   # 651228
Цитата: Zoggyla от 25.12.2017 21:06:53
Quote:
он один раз в году
а другие праздники уж по несколько раз в году!

А то! Например пятница!!!
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  astra 25.12.2017 в 21:20:52   # 651230
что за выскочка? нашелся тут правовед. Какая тишина? Почему если у меня по соседству мечеть,она горлопанит всю ночь,это что не нарушение тишины??? но я же не говорю давайте запретим. Свое рвение бы пустил реально в нужное для народа русло. Например почему у нас после снега ни дороги ни тротуары не посыпают и не чистят???? попытался бы наказать эти службы которые бабла с бюджета набрали,а дел не делают
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  КЕДЫ 25.12.2017 в 21:45:31   # 651231
Блин наши ребята в командировке в москвабаде щас звонили рассказывают автобус толпу людей в кашу замесил. Вроде специально наехал.
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  lado 25.12.2017 в 21:46:05   # 651232
Стопудово наш "гениальный" союз мусульман эту бредовую идею подогнал.
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  Zoggyla 25.12.2017 в 21:47:54   # 651233
Quote:
Идея демократии и заключается в защите прав меньшинства
допустим, почему товарищ начало идеи не озвучил? Quote:
Волеизъявление большинства представляет собой средство организации государственной власти и решения общественных вопросов; этот принцип подчинения меньшинства большинству не является путем к угнетению. Точно так же, как ни одна назначившая сама себя группа не имеет права угнетать других, никакое большинство даже в демократическом обществе не должно отнимать основные права и свободы у любой группы меньшинств или у отдельной личности.
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  Templar 25.12.2017 в 21:53:15   # 651234
Цитата: astra от 25.12.2017 21:20:52
Почему если у меня по соседству мечеть,она горлопанит всю ночь,это что не нарушение тишины??? но я же не говорю давайте запретим.

Шаныракка кара
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  Мура45 25.12.2017 в 22:15:07   # 651235
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 25.12.2017 21:14:30
Цитата: Zoggyla от 25.12.2017 21:06:53
Quote:
он один раз в году
а другие праздники уж по несколько раз в году!

А то! Например пятница!!!

Если пятница - праздник, то это либо тяпница, либо питница
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  Денис222 25.12.2017 в 22:15:41   # 651236
Я думал мы живем согласно традициям...а оказывается есть какие-то законы...чесслово удивлен! Пусть тогда полицаи ходют и штрафуют народ который нарушает тишину...
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  Sr. Leonsio 25.12.2017 в 22:29:41   # 651239
Когда коту нечем заняться, то он начинает лизать себе шары.
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