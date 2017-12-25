О незаконности новогодних салютов в Казахстане высказался юрист

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едридмадрид 25 Декабря 2017 в 19:42:49
Он также обратил внимание на то, что не все казахстанцы отмечают этот праздник.
"Многие не отмечают в силу религиозных, культурных, духовных убеждений. Есть десятки тысяч мамаш с маленькими детьми, пожилых или больных людей, для которых эта новогодняя ночь как кошмар. И самое интересное, многими нарушителями тишины, а значит и закона являются те, кто должен соблюдать закон. Никакая традиция не может быть выше закона, а если эта традиция нарушает покой хотя бы одного человека, то тем более. Идея демократии и заключается в защите прав меньшинства", - считает юрист.
Юрист добавил, что штраф также предусмотрен и за оставление мусора после фейерверков. По его мнению, это уже мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф по статье 434 КоАП РК.
"Так что, как минимум три штрафа предусмотрены для любителей новогодней ночи", - написал он.
Сулейманов предлагает три варианта решения этого вопроса.
"Первый. Запретить новогодние салюты и фейерверки. В Италии это сделали. Тогда конечно, нужно запретить ввоз и продажу пиротехники.
Второй. Разрешить по закону шуметь, мусорить и распивать алкоголь на улице в новогоднюю ночь. Но тогда, будут нарушены права на тишину тех, кто не отмечает новый год. Или разрешить салюты только лишь с 23 до 1 часа ночи.
Третий. Оставить все как есть. Но тогда, мы все игнорируем закон и права миллионы людей, не отмечающих новый год", - написал он.(Орфография и пунктуация автора сохранены).
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nezakonnosti-novogodnih-salyutov-kazahstane-vyiskazalsya-334015/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 25.12.2017 в 20:24:36 # 651214
SouthJoker 25.12.2017 в 20:31:28 # 651216
SouthJoker 25.12.2017 в 20:32:58 # 651217
Цитата: старик от 25.12.2017 20:16:12Ну это не по зубам Сулейманчику, а что то да "попиздеть" надо, ато какой же он юрист ебаный рот?
Сулейманов больше нигде не нашел применения своих юридических знаний? А слабо отстоять права шахтеров например? Или права тех, чьи дома "изымают на нужды государства" за гроши, да и мало ли где можно поработать юристам в нашей стране, для оздоровления правовой ситуации? Океан работы! Но нет, "поработаем "там , где совсем не требуется вмешательство правоведов!
Сулейманов больше нигде не нашел применения своих юридических знаний? А слабо отстоять права шахтеров например? Или права тех, чьи дома "изымают на нужды государства" за гроши, да и мало ли где можно поработать юристам в нашей стране, для оздоровления правовой ситуации? Океан работы! Но нет, "поработаем "там , где совсем не требуется вмешательство правоведов!
Мне вот закон не нравится по зимней резине, по их закону я с 1 декабря должен ходить в шубе и валенках и пох что на улице + 15, а по другому ведь если разрешить, то будут на лысой резине всю зиму ездить.
Так что куда ни кинь культур мультур надо поднимать, тогда сами граждане будут сознательней и запрещать ничего не надо. Будет дико тупизм, скользить на летней резине по гололеду
Григорианский календарь, ибо его ввёл папа Григорий
он один раз в годуа другие праздники уж по несколько раз в году!
Цитата: Zoggyla от 25.12.2017 21:06:53
Quote:
Quote:
он один раз в годуа другие праздники уж по несколько раз в году!
А то! Например пятница!!!
Идея демократии и заключается в защите прав меньшинствадопустим, почему товарищ начало идеи не озвучил? Quote:
Волеизъявление большинства представляет собой средство организации государственной власти и решения общественных вопросов; этот принцип подчинения меньшинства большинству не является путем к угнетению. Точно так же, как ни одна назначившая сама себя группа не имеет права угнетать других, никакое большинство даже в демократическом обществе не должно отнимать основные права и свободы у любой группы меньшинств или у отдельной личности.
Цитата: astra от 25.12.2017 21:20:52
Почему если у меня по соседству мечеть,она горлопанит всю ночь,это что не нарушение тишины??? но я же не говорю давайте запретим.
Почему если у меня по соседству мечеть,она горлопанит всю ночь,это что не нарушение тишины??? но я же не говорю давайте запретим.
Шаныракка кара
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 25.12.2017 21:14:30
А то! Например пятница!!!
Цитата: Zoggyla от 25.12.2017 21:06:53
Quote:
Quote:
он один раз в годуа другие праздники уж по несколько раз в году!
А то! Например пятница!!!
Если пятница - праздник, то это либо тяпница, либо питница
Sr. Leonsio 25.12.2017 в 22:29:41 # 651239