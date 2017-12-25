О незаконности новогодних салютов в Казахстане высказался юрист

Сулейманов больше нигде не нашел применения своих юридических знаний? А слабо отстоять права шахтеров например? Или права тех, чьи дома "изымают на нужды государства" за гроши, да и мало ли где можно поработать юристам в нашей стране, для оздоровления правовой ситуации? Океан работы! Но нет, "поработаем "там , где совсем не требуется вмешательство правоведов!