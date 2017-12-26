Девушка из Талдыкоргана обвинила своих братьев в изнасиловании

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KAN13 26 Декабря 2017 в 17:06:00
Девушка едва сдерживает слезы. Ее детство напоминает один единственный кошмарный сон, полный насилия, бесправия и издевательств.
«Когда я училась во втором классе, мой двоюродный брат Алмас 1993 года рождения повел меня в сарай и изнасиловал. Он пригрозил никому не говорить и сказал, что мне все равно никто не поверит. Вечером я рассказала бабушке. Алмас был ее старшим и любимым внуком. Она сразу встала на его защиту, сказала, что я этим хочу добиться ее внимания и расположения. Бабушка не поверила моим словам, наоборот, поругала меня. С тех пор, как только дома не оставалось взрослых, Алмас постоянно насиловал меня», - призналась Сания.
Мать девушки, по ее словам, никогда не приезжала в отчий дом.
«Я постоянно плакала. Когда спрашивали почему, от страха говорила, что «скучаю по родителям». В пятом классе меня изнасиловал родной братишка Алмаса Мурат 1998 года рождения. Он знал, что Алмас делает со мной. Когда я снова рассказала бабушке, она мне ответила: «Не говори ерунды!» Потом она увидела собственными глазами, как Мурат насиловал меня. Она побила меня со словами «у тебя дурная кровь, сама виновата». Так я стала постоянной жертвой насилия своих двоюродных братьев. Когда у меня болели интимные органы, бабушка не водила к врачу. Она сама покупала мне мазь», - заплакала девушка.
После девятого класса Сания уехала в Алматы. Поступив в технический колледж, она стала жить с матерью. Тогда и раскрылась вся правда.
«У меня постоянно были боли внизу живота, мама повела меня к гинекологу. Врач сказала, что это инфекция от половой жизни. Мама тут же начала бить меня по голове: «Не можешь тихо ходить? Приехала в город и уже с кем-то переспала?» Я заплакала и рассказала ей, как меня насиловали Алмас и Мурат», - рассказала Сания.
Выйдя с медцентра, мать с дочерью сразу же направились к родным в Талдыкорган.
«Мама всю дорогу плакала. Когда приехали, разгорелся скандал. Мать собрала всех своих родных и рассказала, что со мной делали сыновья ее старшего брата. Бабушка тут же начала отстаивать их. Она говорила, что я все выдумала и что у меня дурная кровь. У мамы семь братьев и сестер. Все они решили, что прошлого уже не вернешь. Они сказали: «Надо простить Алмаса и Мурата. Дело сделано. Оттого что они сядут в тюрьму, девственность Сании не восстановится. Это будет позор для всех родных. Ну, случилось по детской шалости и что?» Еще они обвинили во всем мою мать. Кричали: «Если ты такая правильная, почему оставила ее? Скажи спасибо, что мы содержали твою дочь до девятого класса!», - поделилась девушка.
Так, 19-летняя студентка не смогла подать в суд на своих обидчиков. Но надеется, что когда-нибудь справедливость восторжествует.
«После армии оба брата женились. Сейчас старший Алмас воспитывает сына. Мама сказала, что не стоит подавать в суд. Ей жалко, что его сын вырастет без отца», - говорит Сания.
Ежегодно насилию в Казахстане подвергаются более 800 детей
Президент ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана», директор приюта для жертв бытового насилия «ARASHA» и психолог Маргарита Ускембаева говорит, что большинство случаев детского насилия происходит именно в семьях.
«Сколько встречала жертв насилия, почти все происходили среди близких родственников. То есть враг не приходит снаружи, они внутри окружения. Знаете, сколько таких девушек, как Сания, покончили собой? Я лично знакома с девушкой, которую в девять лет изнасиловал отец. Сейчас она лесбиянка, потому что ненавидит мужчин. Потому что не было рядом человека, который бы защитили ее. От пережитого у ребенка бывает неизгладимая душевная рана. И самое ужасное, что в большинстве случаев жертвы домашнего насилия не могут наказать виновных, потому что доказать факт изнасилования можно только с помощью наличия спермы. А этот медицинский анализ нужно брать в течение недели после совершенного акта. Случай Сании происходил много лет назад, сейчас она уже ничего не докажет в суде», - прокомментировала ситуацию психолог Маргарита Ускембаева.
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, ежегодно в Казахстане подвергаются насилию более 800 лиц, не достигших 18 лет. Самому младшему потерпевшему не было и пяти лет.
https://www.nur.kz/1709547-devuska-iz-taldykorgana-obvinila-svoih-bratev-v-iznasilovanii-foto.html
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