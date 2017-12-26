Мужчину с рейса Алматы-Тбилиси задержали после легализации марихуаны в Грузии

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danilov 26 Декабря 2017 в 15:15:24
25 декабря 2017 года Службой авиационной безопасности аэропорта Алматы при производстве досмотра пассажиров, вылетающих рейсом Алматы - Тбилиси, у иностранного гражданина, пассажира Г. выявили вещества, запрещенные для перевозки на воздушных судах.
"Инспектор подразделения досмотра при осуществлении процедуры досмотра предложила одному из пассажиров показать содержимое карманов брюк и верхней одежды. Далее по просьбе инспектора пассажир предъявил к досмотру содержимое карманов, среди которого, помимо прочих предметов, находилась пачка сигарет, при открытии было обнаружено 18 сигарет, 12 из которых имели признаки внешнего вмешательства (отсутствие у сигарет фильтров и наличие бумажных вставок вместо фильтров, а также наполнение растительным веществом характерного запаха и цвета). Помимо этого, в ходе личного досмотра пассажира, а также его ручной клади и багажа, был найден целлофановый пакет, в котором также находилось вещество растительного происхождения", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что об инциденте были поставлены в известность руководство авиапредприятия, дежурная служба ЛОВД в аэропорту, представители специальных госорганов. Пассажир был передан сотрудникам дежурной части ЛОВД для принятия дальнейших мер. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Изъятые вещества направлены на экспертизу.
Руководство аэропорта подчеркнуло, что принимаются меры для недопуска проноса запрещенных предметов на борт самолетов. Для этих целей проводится модернизация оборудования и обучение сотрудников.
"Просим пассажиров быть внимательными и соблюдать законодательство Республики Казахстан", - прокомментировали в аэропорту.
https://tengrinews.kz/crime/mujchinu-reysa-almatyi-tbilisi-zaderjali-legalizatsii-334104/
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