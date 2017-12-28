Пенсионер против Багдата Мусина

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GoodZone 28 Декабря 2017 в 09:13:10
Казалось бы, идея “Казпочты” развозить посылки и бандероли по магазинам, чтобы гражданам было удобнее их получать, ничего, кроме восторга, у населения вызывать не должна. Действительно, пошел за хлебом в ближайший супермаркет, заодно и посылочку свою забрал. Красота! Как вышло на деле?
А на деле получилось, как это у нас обычно получается. В суд на АО “Казпочта” подал павлодарский пенсионер, инвалид третьей группы Александр ДОНЯ (на снимке), который с прошлого года увлекся услугами интернет-магазина Aliexspress.
- Это дело прямо затягивает, как рыбалка, - рассказывает пенсионер о своем увлечении. - Казалось бы, откуда у инвалида столько денег, чтобы делать десятки заказов? А я же беру всякую бытовую мелочовку, которая в Китае стоит копейки. Вот мне нужны нитки именно такого цвета, чтобы пришить пуговицу к рубашке, - я заказал катушку ниток. Узнал про арбузы без косточек. Интересно же? Заказал семена. Ну что там 20 центов, это же не деньги... Вот такие у меня заказы, они мои маленькие радости. Если бы не издевательства “Казпочты”...
Как вспоминает Александр Прокофьевич, когда-то в советские времена в городе было много почтовых отделений - на расстоянии двух километров их работало целых четыре, а ближайшее было от его дома в 250 метрах. Затем все оптимизировали, теперь ближайшее отделение расположено в 750 метрах. Но пенсионер не роптал и ездил за своими посылками туда. Однако после нововведений “Казпочты” посылки в нем выдавать перестали. Супермаркеты посылок в Павлодаре остались только в двух почтовых отделениях. Александру Доне предложили получать свои бандерольки на главпочтамте, расположенном в полутора километрах от его дома. Он и с этим смирился.
Но затем его посылки стали направляться в почтоматы, установленные в пяти торговых домах, расположенных в разных частях города, да еще и вдалеке от автобусных остановок. В зависимости от прихоти монополиста Доне приходилось преодолевать от двух до четырех километров. Пенсионер начал слать письменные претензии в павлодарский областной филиал АО “Казпочта”, звонил в Алматы по телефону 1499, требуя, чтобы ему доставляли посылки туда, куда он указывает, то есть в ближайшее от его дома почтовое отделение.
- У меня одышка. Я прохожу сто метров, и мне нужно остановиться, чтобы отдышаться. А мне еще присылают угрожающие эсэмэски о том, что если я вовремя не получу посылку, ее отправят обратно в Китай. Меня интересует, почему почтоматы нельзя поставить во всех 13 оставшихся в городе после оптимизации почтовых отделениях? Работы их сотрудникам они ведь не прибавят, и закон не придется нарушать. Ведь в пункте 45-м первой статьи закона Республики Казахстан “О почте” четко написано, кто именно определяет адрес доставки - я, как потребитель, пользователь услуг. “Почтовый адрес - место, определяемое ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ услуг оператора почты, для доставки и (или) вручения почтовых отправлений…” - сказано там. Если индекс моего почтового отделения 140005, то почтовые индексы магазинов, в которых установлены почтоматы, другие. Это значит, что национальный оператор отправляет адресованные мне пакеты совершенно по иным адресам.
Звонки и письма Дони почтовое начальство упрямо игнорировало. Оно просто не знало, с кем связалось. Александру Прокофьевичу уже приходилось отстаивать свои гражданские права, честь и достоинство в суде - он первым в Павлодаре когда-то выиграл иск против полиции. Доня тогда вызвал стражей порядка, чтобы утихомирить дебоширов, пьянствующих в два часа ночи и мешающих спать всему подъезду. Дебоширов забрали в вытрезвитель, а на следующий день Александра Прокофьевича вызвали в райотдел полиции, отобрали паспорт и насильно повезли в административный суд. Оказалось, один из пьянчуг, у которого были связи в полиции, написал на него встречное заявление, что, мол, это Доня спровоцировал конфликт. Правдолюба оштрафовали, соответствующая бумага ушла в райотдел образования и школу, в которой он тогда работал учителем. Александр Прокофьевич подал иск в гражданский суд. В результате полицейские не только выплатили ему моральный ущерб, но и извинялись сразу в нескольких местах. Судебный исполнитель по решению суда приводил замначальника РОВД в районо, школу, к подъезду дома, в котором живет Доня, и полицейский начальник везде искренне раскаивался.
На “Казпочту” Доня в результате тоже подал в суд, потребовав выдавать ему посылки по указанному на них адресу. Отзыв почтовиков, честно говоря, умиляет: “С требованиями истца мы не согласны, поскольку истец должен был ознакомиться с правилами нового вида услуг Пастомат который представляет собой платежный терминал и автоматизированные ячейки (и указать адрес получателя посылок) это в свою очередь сделано не было” (пунктуация и орфография здесь и далее сохранены).
Кроме того, почтовики в своем отзыве прямо заявили, что руководствовались вовсе не действующим законодательством, а устным указанием Багдата Мусина, данным им во время видеоконференции 4 февраля 2016 года. “Руководителям областных филиалов с 05.02.2016 г. обеспечить принудительную переадресацию посылок без наложенного платежа в постаматы, - распорядился тогда Мусин. - При этом акцентировать внимание на посылках интернет-магазинов, за исключением посылок корпоративных клиентов”. То есть клиентов разделили на особых (корпоративных) и не очень.
На суде представитель ответчика Серик ОМЕРЖАНОВ предложил Александру Прокофьевичу приносить посылки к нему домой, причем абсолютно бесплатно.
- Я бы тогда пошел вразрез со своими принципами, - говорит пенсионер. - Чтобы над всеми остальными павлодарцами и жителями других городов также продолжали издеваться, а я один такой умненький-хитренький взял за жабры и мне дали привилегию? И пусть почтовики продолжают нарушать закон? Я так не хочу.
В результате в своем решении судья Павлодарского горсуда по гражданским делам Алия АСАНОВА согласилась с Александром Прокофьевичем, указав, что по закону “операторами почты услуги почтовой связи оказываются на равных условиях всем пользователям услуг” - как корпоративным, так и некорпоративным, и что оператор выдает почтовые отправления “по указанию пользователя услуг”. АО “Казпочта” обязали выдавать Доне бандероли в почтовом отделении по месту жительства. Кроме того, в адрес руководства АО “Казпочта” суд вынес частное определение, обязывающее исправить выявленные нарушения и впредь их не допускать. О принятых мерах сообщить в Павлодарский городской суд в месячный срок.
Ольга ВОРОНЬКО
http://www.time.kz/articles/strana/2017/12/27/pensioner-protiv-bagdata-musina
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Мне тоже посылки приходят в постомат, который находится на другом конце города, хотя на моей улице есть почтовое отделение с установленным постоматом.