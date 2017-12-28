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Закона.Нет
Принципиальный инспектор
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danilov 28 Декабря 2017 в 17:57:03
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Freeman_kep
28.12.2017 в 18:00:20
# 652063
Надо его клонировать и заменить этими клонами всех ДПСников!
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Aboka
28.12.2017 в 19:47:13
# 652085
Тот редчайший случай, когда возникает уважение к инспектору!
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Makintosh
28.12.2017 в 22:29:09
# 652103
Теперь эта информация должна дойти до ВВП и и он должен публично пожурить сына с папой.
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332-712
28.12.2017 в 22:47:22
# 652107
Хмм... в США коп за подобное "сам зацепился" всадил бы всю обойму...
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