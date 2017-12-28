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Закона.Нет
Принципиальный инспектор
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danilov 28 Декабря 2017 в 17:57:03
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Freeman_kep 28.12.2017 в 18:00:20   # 652063
Надо его клонировать и заменить этими клонами всех ДПСников!
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  Aboka 28.12.2017 в 19:47:13   # 652085
Тот редчайший случай, когда возникает уважение к инспектору!
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  Makintosh 28.12.2017 в 22:29:09   # 652103
Теперь эта информация должна дойти до ВВП и и он должен публично пожурить сына с папой.
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  332-712 28.12.2017 в 22:47:22   # 652107
Хмм... в США коп за подобное "сам зацепился" всадил бы всю обойму...
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