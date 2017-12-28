СМЕРТЕЛЬНАЯ СЛАВА. ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ОСКОРБЛЯТЬ МЕКСИКАНСКОГО НАРКОБАРОНА, ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ ЗВЕЗДА ИНТЕРНЕТА

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едридмадрид 28 Декабря 2017 в 22:52:43
Хуан Луис Лагунас Розалес родился в мексиканском штате Синалоа — наиболее известной во всей стране вотчине наркокартелей и знаменитого наркобарона по кличке Эль Чапо. Мальчик вырос с бабушкой: отца он и вовсе не знал, а мать оставила его в детстве.
Лагунас покинул свой родной город в возрасте 15 лет, не окончив среднюю школу, и перебрался в соседний город Кульякан. Там парень начал мыть машины, чтобы заработать на жизнь. Там же он взял себе прозвище, под которым вскоре станет знаменит, — Эль Пирата де Кулиакан или Пират из Кульякана.
Парень начал снимать обзоры на вечеринки и вскоре стал получать всё больше и больше приглашений на тусовки с обильным количеством алкоголя и прочих прелестей мексиканской жизни.
Именно благодаря им он и прославился. Лагунас на камеру выпивал огромное количество виски и пива, после чего начинал вести себя как бухгалтерия на новогоднем корпоративе.
Такие видео многие сочли забавными, и к 17 годам у Пирата из Кульякана было уже больше миллиона подписчиков в фейсбуке и 300 тысяч в инстаграме.
После этого подростка стали приглашать уже в крупные клубы и на рекламные предприятия. Лагунас стал местной звездой и зажил гламурной жизнью, продолжая публиковать фотографии и видео с вечеринок с блек-джеком и красивыми гостьями. Впрочем, понятие о красоте — относительно, что было доказано экспериментально.
Конечно, никого не смущало, что профиль парня заполнен фотографиями наркотиков и алкоголя, который в Мексике можно покупать с 18 лет. Лагунс чувствовал себя победителем по жизни, словно всё его существование — одна большая вечеринка.
Но Синалоа недаром называют одним из самых жестоких штатов, особенно по отношению к тем, кто связался с неправильными людьми, а тем более разозлил их.
В одном из последних видеороликов Пират, изрядно перебрав, начал оскорблять Немсайо Осегуера Сервантеса, известного как Эль Менчо — которого в США называют одним из самых жестоких современных наркобаронов.
И которому видеоблогер предложил «El Mencho a mí me pela la verga», что, интеллигентно говоря, значит вступить с ним в оральную половую связь.
В минувший понедельник толпа вооружённых людей зашла в один из баров, где Пират тусовался вместе с друзьями. По словам местного прокурора, подросток получил от 15 до 18 пуль и опознать его смогли только по татуировкам.
Официально, правда, убийцы не найдены, как не названы и мотивы убийства. Хотя, конечно, полиция проверяет возможную связь с дерзким обращением к наркобарону. Они говорят, что Эль Менчо — последний человек, которого в Мексике хотел бы кто-то обидеть.
Его картель в настоящее время называют одним из самых влиятельных и быстрорастущих, а боевиков Эль Менчо подозревают в более чем 1 тысяче убийств. Убийство видеоблогера для Мексики стало ещё одним в череде, возможно, самого кровавого года для страны.
Однако журналисты не без цинизма отмечают, что смерть Пирата действительно помогла ему прославиться не только в сети, но и попасть в крупнейшие мировые журналы, включая Rolling Stone. В своих последних интервью он рассказывал, что планирует перестать столько пить, а вместо этого начнёт карьеру певца. Редкий случай, когда музыкант прославился ещё до начала карьеры.
На странице Пирата в фейсбуке оставлены сотни комментариев с соболезнованиями. Поклонники видеоблогера пишут, что хоть он и был пьяницей с длинным языком, но не заслуживал смерти. Другие обвиняют в гибели его друзей, которые вовремя не остановили подростка, да и наоборот подначивали его к безумным поступкам.
В этом году из-за своего видеоблога в Мексике едва не был убит россиянин Алексей Макеев. Он снимал неонацистские клипы, в которых оскорблял местных жителей. Оскорблять их он не стеснялся и на улицах, и однажды за ним пришли. Это был настоящий суд Линча, поскольку толпы желающих поквитаться буквально заполонили улицы.
Причём российские блогеры встали на сторону Макеева. Они начали травить другого россиянина, живущего в том же городе. У них появились сведения, что разъярённую толпу на конкурента натравил именно он.
http://medialeaks.ru/2112bva-kill-pirat/
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