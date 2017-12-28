Казахстанскую группу во "ВКонтакте" проверят в МИК ( Министерстве информации и коммуникаций РК)

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едридмадрид 28 Декабря 2017 в 20:56:43
В группе состоят около 1 300 человек. На стене и в обсуждаемых темах нередко встречаются записи, принижающие достоинства одной нации, и псевдоисторические справки. В комментариях люди также часто оскорбляют друг друга по национальному признаку.
В МИК сообщили, что знают о существовании группы и проводят проверку.
"По данному сообществу также ведется работа по удалению или блокировке на территории Казахстана. После проведения экспертизы в случае выявления деструктивного контента пропагандирующего: насилие, экстремизм, терроризм, разжигание межнациональной розни и прочее. Министерство отправляет запрос в администрации социальных сетей о закрытии или блокировке группы или сообщества в социальной сети", - сообщили в ведомстве.
Также, по данным министерства, в 2017 году в адрес администраций социальных сетей направлены письма о необходимости удаления свыше 300 тысяч материалов, из которых были удалены более 230 тысяч.
http://today.kz/news/zhizn/2017-12-27/757077-kazahstanskuyu-gruppu-vo-vkontakte-proveryat-v-mik/
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