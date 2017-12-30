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Более 100 онлайн арестов произвели в Казахстане
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едридмадрид 30 Декабря 2017 в 13:52:42
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в рамках реализации проекта «Е - уголовное дело» арестовали через Интернет более 100 граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт прокуратуры Астаны.

«В рамках реализации проекта «Е - уголовное дело» реализована возможность санкцианирования меры пресечения содержания под стражей «Онлайн» посредством видео конференцсвязи. Процесс санкционирования осуществляется без доставления задержанных лиц в суд. Уже более 100 санкции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей проведены посредством видеоконференцсвязи», - говорится в сообщении ведомства.

За период реализации пилотного проекта в электронном уголовном деле в суд направлено 192 уголовных дел и дано 208 санкций в электронном формате.

С 01.01.2018 года запланирован переход на введение уголовного судопроизводства в электронном формате, то есть, реализация «Е - уголовного дела» в органах уголовного преследования.

«Все проводимые следственные действия и принятые процессуальные решения будут вноситься сотрудниками органов уголовного преследования в модуле еУД с фиксацией фактической даты принятия решения, и изменить данные сотрудник уже не сможет», - отмечают в прокуратуре.

11 августа текущего года Генеральным прокурором, председателями Верховного суда и Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Министрами финансов и внутренних дел подписан совместный приказ «О создании межведомственной рабочей группы и внедрении пилотного проекта «Е - уголовное дело».
С 25 августа 2017 года в УВД и РОП УВД района «Алматы» города Астаны стартовал пилотный проект «е-УД». Преимуществом «Е - уголовного дела» является исключение фактов фальсификации и утери уголовных дел, а также избавление от ненужной бумажной волокиты, отмечают в прокуратуре.

МИА «Казинформ»
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