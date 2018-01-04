Десантник выбил пистолет и забрал гранату у преступника в Алматы

Десантно-штурмовые войска (Аэромобильные войска) — род войск, входящий в состав Сухопутных войск. Рассматриваются как резерв Верховного главнокомандующего, предназначающийся для оперативного реагирования на кризисные ситуации при резких изменениях военно-политической обстановки и усиления войсковых группировок. Сформированы в 2000 году как Аэромобильные силы РК на базе 35-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады (дшбр).