Десантник выбил пистолет и забрал гранату у преступника в Алматы

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Гость 04 Января 2018 в 12:11:54
В первый день нового года военнослужащий Десантно-штурмовых войск подполковник Закир Карачев обезоружил и сдал сотрудникам полиции гражданина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.
По словам самого военнослужащего, он с семьей был приглашен к другу по случаю рождения дочери. В разгар праздника раздался звонок в дверь. Хозяин квартиры открыл и вышел на лестничную площадку.
"Вскоре в квартире услышали разговор на повышенных тонах. Подполковник Карачев вышел вслед за другом и увидел направленный на него боевой пистолет. Не думая об опасности, офицер выбил оружие из рук незнакомого мужчины, но тот резким движением вытащил из кармана гранату. Военнослужащий зажал ее рукой и, применив прием рукопашного боя, вырвал из рук нападавшего. Мужчина вел себя агрессивно, его пришлось связать до прибытия сотрудников полиции", - рассказали в пресс-службе Минобороны.
В Алмалинском РОВД выяснилось, что при задержанном, помимо пистолета и гранаты, находились газовый баллончик, складной нож и поддельные деньги в сумме 200 долларов, а ранее он привлекался за воровство и хулиганство. На допросе выяснилось, что задержанный ошибся дверью, заявили в ведомстве.
"Конечно, мне было страшно, но не за себя. Я больше испугался за наши семьи. В квартире остались жены и дети. Если бы мы не обезвредили незваного гостя, им бы грозила большая опасность", - признается подполковник Закир Карачев.
Это не единственный отважный поступок военнослужащих-десантников. Напомним, что в прошлом году ефрейтор Данияр Эшайдаров, рискуя собственной жизнью, спас двухлетнего ребенка, буквально выхватив его на оживленной трассе из-под колес автомобиля, а младший сержант Галымжан Алиуханов спас двоих детей из горящей квартиры.
Tengrinews.kz
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Цитата: андремас от 04.01.2018 13:26:34
В РК учредили новый род войск.
В РК учредили новый род войск.
ДШВ вместо ДШБ
Десантно-штурмовые войска (Аэромобильные войска) — род войск, входящий в состав Сухопутных войск. Рассматриваются как резерв Верховного главнокомандующего, предназначающийся для оперативного реагирования на кризисные ситуации при резких изменениях военно-политической обстановки и усиления войсковых группировок. Сформированы в 2000 году как Аэромобильные силы РК на базе 35-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады (дшбр).