По 10 лет лишения свободы получили трое казахтанцев, решившие продать более 200 килограммов марихуаны.

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Гоги80 04 Января 2018 в 14:36:22
50 килограммов за 600 000 тенге уехали в Костанай. Почти 100 кг – в Павлодар за 800 000 тенге. Выручку предприимчивый косец тратил «на нужды семьи». В сбыте помогал бывший сослуживец, который оставшиеся 100 кг отправил своему брату по матери в Усть-Каменогорск. Анашу просто упаковали в две коробки, обвязали скотчем и выслали с попутной машиной из Алматы.
Получатель товара, скромный сельский разнорабочий, уверял, что сам никогда не употреблял марихуану и его вообще попросили только временно её похранить, пообещав за это 500 000 тенге. «Деньги очень нужны были» - объяснял на суде мужчина.
Однако задержание произошло летом, а разработка скромника велась с февраля – тогда в областное управление по борьбе с наркобизнесом поступила информация о том что сельский труженик вовсю торгует крупными партиями наркотика. Кроме того, в тот же день, когда задержали торговцев в Жамбылской, Павлодарской области и ВКО, местному участнику преступной схемы позвонили покупатели, желавшие приобрести 70 килограммов товара.
Каждый из продавцов был осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путём, - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного уголовного суда по ВКО. Вся партия марихуаны, бывшая при них в момент задержания, уничтожена.
Источник: yk.kz
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Там все схвачено, конкуренцию пресекают жестко.