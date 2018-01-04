Взятка в 30 тысяч долларов: Задержаны сотрудники МВД РК

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danilov 04 Января 2018 в 16:46:56
"3 января Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматы при получении от физического лица взятки в сумме 30 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности задержаны с поличным оперуполномоченный Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РК подполковник полиции Григорьев А. и старший следователь Следственного департамента МВД РК капитан полиции Нурболатов А.", - сообщил Нурлан Жахин.
Подозреваемые водворены в ИВС ДВД Алматы, проводится досудебное расследование.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vzyatka-v-30-tyisyach-dollarov-zaderjanyi-sotrudniki-mvd-rk-334656/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сотрудники МВД РК задержаны при получении взятки,Не они ли вчера уволились из органов?
https://www.youtube.com/watch?v=jDIBa-lKHtY
А вот ещё одна «тетка», которая спутала «все карты»
https://www.youtube.com/watch?v=kMXhYtcxHwo
Поэтому, и преступность растёт... Если в МВД берут, то что говорить о других ментах. Ну они тоже поняли, что если они не возьмут, то преступники через адвокатов всё равно могут и в суде развести.