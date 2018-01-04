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Взятка в 30 тысяч долларов: Задержаны сотрудники МВД РК
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danilov 04 Января 2018 в 16:46:56
Сотрудники МВД РК задержаны при получении взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлана Жахина.



"3 января Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматы при получении от физического лица взятки в сумме 30 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности задержаны с поличным оперуполномоченный Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РК подполковник полиции Григорьев А. и старший следователь Следственного департамента МВД РК капитан полиции Нурболатов А.", - сообщил Нурлан Жахин.

Подозреваемые водворены в ИВС ДВД Алматы, проводится досудебное расследование.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vzyatka-v-30-tyisyach-dollarov-zaderjanyi-sotrudniki-mvd-rk-334656/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 04.01.2018 в 19:33:17   # 652975
Счастливого нового года м*даки!
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  старик 04.01.2018 в 19:51:31   # 652981
Quote:
Сотрудники МВД РК задержаны при получении взятки,
Не они ли вчера уволились из органов?
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  Нана 04.01.2018 в 20:16:53   # 652987
Смотрю видео и «шкурой» чувствую, что то до боли очень знакомое
https://www.youtube.com/watch?v=jDIBa-lKHtY
А вот ещё одна «тетка», которая спутала «все карты»
https://www.youtube.com/watch?v=kMXhYtcxHwo
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  НурболаТТ 04.01.2018 в 23:28:58   # 653010
Молодцы, агенты Нацбюро. Кожамжаров хорошо работает. Тихо, молча, без понтов всяких. Надеюсь, он поднимет авторитет и опущенную самими прокурорами репутацию надзорного органа. В последние годы после Мами, Даулбаева и Жакипова они вообще расслабились. Половину всей прокуратуры РК нужно уволить. Посмотришь, как будто одни полатовы там собрались. Сидят на шее народа, как паразиты и кровь сосут. А Нацбюро - респект. Так держать
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  НурболаТТ 04.01.2018 в 23:33:58   # 653012
...задержаны с поличным оперуполномоченный Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РК подполковник полиции Григорьев А. и старший следователь Следственного департамента МВД РК...
Поэтому, и преступность растёт... Если в МВД берут, то что говорить о других ментах. Ну они тоже поняли, что если они не возьмут, то преступники через адвокатов всё равно могут и в суде развести.
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