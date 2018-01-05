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Закона.Нет
Автор разоблачающего чиновников ролика арестован
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danilov 05 Января 2018 в 10:29:52
Он под угрозой распространения компрометирующих сведений требовал от своего односельчанина 10 тысяч долларов и трех лошадей.

В Павлодарской области арестовали автора скандально известного фильма «Спрут». Как оказалось, 62-летний бизнесмен из села Щербакты вымогал у односельчанина лошадей и крупную сумму в долларах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Несколько лет назад Михаил Барсуковский снял любительский фильм, в котором сравнил руководство района с итальянской мафией. Якобы в созданную акимом организованную преступную группировку входили чиновники, прокуроры, судьи и полицейские. Скандальный ролик послужил одной из причин отставки главы Щербактинского района. Барсуковский неоднократно обвинял местные власти в коррупции, критиковал работу полицейских и даже жаловался на них президенту. А в итоге сам оказался под следствием по обвинению в вымогательстве.

"Житель села Щербакты под угрозой распространения компрометирующих сведений требовал от своего односельчанина 10 тысяч долларов и трех лошадей, в противном случае он обещал распространить эти сведения в социальных сетях", - заявила пресс-секретарь ДВД Павлодарской области Баян Магзумова.

http://www.zakon.kz/4897252-avtor-razoblachayushchego-chinovnikov.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 05.01.2018 в 11:08:14   # 653058
Жадность...
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  Mojo 05.01.2018 в 11:42:45   # 653071
и как обычно без доказательств... поверили словам корупционеров
Рафик в крайней степени не УИНОУЕН
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  KAN13 05.01.2018 в 11:52:37   # 653073

НЕ писай на систему .
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  Aboka 05.01.2018 в 13:24:24   # 653090
Возможно это только версия обвинения.
Слишком банально и неоднозначно все это выглядит.
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