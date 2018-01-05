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В Минсельхозе ищут героев ролика, издевавшихся над сайгаками
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KAN13 05 Января 2018 в 11:26:50
В Министерстве сельского хозяйства РК ищут героев ролика, издевавшихся над сайгаками, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Накануне пользователи Facebook начали распространять видеоролики, на которых запечатлены сайгаки. На кадрах одного из них видно, как несколько мужчин и ребенок издеваются над сайгаком. Герои ролика поочередно пытаются сфотографироваться с животным. Один из них позже валит сайгака на землю, а после отпускает его на волю.

Судя по голосу за кадром, действие происходило 1 декабря рядом с озером Султан на территории Коргалжынского заповедника.

Между тем пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК попросил пользователей помочь установить личность героев ролика.
«Если кто-нибудь из вас на этом видео узнал этих людей, прошу написать мне. Сайгаки никогда людям близко не подходят. Они очень осторожные животные. На видео видно что они гонялись за сайгаком на автомобиле и поймали обессиленного рогача. Любое жестокое обращение с сайгаками несет уголовную ответственность. Сейчас люди ради селфи, фото, видео как могут издеваются над животными. Не животные, а люди становятся ими. Данный материал передан в РОВД для выяснения личности этих людей», — написал он на своей странице в Facebook.

источник: Tengrinews
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 05.01.2018 в 12:45:45   # 653082
Брр а там не ищут по какой причине пару лет назад несколько тысяч сайги полегло. По непонятным причинам.а тут издеваются
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  Маке0912 05.01.2018 в 13:19:16   # 653087
Герои ролика поочередно пытаются сфотографироваться с животным. Один из них позже валит сайгака на землю, а после отпускает его на волю.

Сфоткались и отпустили же.
Правильно Пришелец пишет. Тысячи сайгаков полегло и что ?
Это ведомство почему молчит ?
Просто себя пиарят.
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  Рамзес 05.01.2018 в 13:23:49   # 653089
Лучше бы с медведем или тигром в тайге,а то отпустили - вот там бы посмотрели кто кого отпустил.
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