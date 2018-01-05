Осужденные экс-таможенники рыдали навзрыд в суде Костаная

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KAN13 05 Января 2018 в 11:48:03
Как выяснилось в суде, преступную схему организовала Ляйла Нургазина. Так, на протяжении двух месяцев в конце 2016 года экс-таможенники брали взятки с бизнесменов за каждый вагон, чтобы те быстро получили грузовую таможенную декларацию. Иначе их товар мог стоять долгое время, а убытки бы были масштабными.
До вынесения приговора задержанные находились по домашним арестом. В зал суда они явились с личными вещами и сумками.
Приговором суда, организатор Ляйла Нургазина осуждена на 10 лет, ее сообщник Малик Жаксалыков получил 11 лет лишения свободы.
Остальным участникам группировки: Г. Алтынбаевой, Г. Ахметовой, С. Бекмухамбетовой, Д. Тукибаеву, В. Леоновой и А.Туралиной суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет.
Все восемь фигурантов были взяты под стражу в зале суда. Во время оглашения приговора подсудимые женщины рыдали навзрыд, поскольку у них остались несовершеннолетние дети.
Источник: Костанайские новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
Столько людей ушло из бизнеса из за таких вот таможников, а сколько ещё народа разорилось, те, кто не смог обойти искусственно созданный барьер. Вобщем ущерба стране такие вот таможники наносят большей чем террористы.
MишаМашкевич 05.01.2018 в 13:50:23 # 653095
спросите любого импортера и экспортера, такое узнаете.
за простой вагонов в сутки платят штрафы, а таможня может дополнительные справки,доки истребовать. на свх отправить товар, где тоже платишь немалые деньги.
а эти всего лишь мелочью занимались.
Цитата: КЕДЫ от 05.01.2018 13:18:41
если лавешки остались пусть не расстравиваются. решаемый же вопрос 100%.
если лавешки остались пусть не расстравиваются. решаемый же вопрос 100%.
Скорее всего без крыши "работали", потому шкуляли по мелочи себе в карман, вряд-ли там большие суммы. Ну и реакция в подтверждение, не пожили, считай, на широкую ногу а ответ держать придется.