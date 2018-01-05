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Осужденные экс-таможенники рыдали навзрыд в суде Костаная
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KAN13 05 Января 2018 в 11:48:03
В Костанае суд огласил приговор бывшим таможенникам поста "Костанай-ЦТО", которые обвинялись в создании ОПГ и взяточничестве, сообщают «Костанайские новости».



Как выяснилось в суде, преступную схему организовала Ляйла Нургазина. Так, на протяжении двух месяцев в конце 2016 года экс-таможенники брали взятки с бизнесменов за каждый вагон, чтобы те быстро получили грузовую таможенную декларацию. Иначе их товар мог стоять долгое время, а убытки бы были масштабными.

До вынесения приговора задержанные находились по домашним арестом. В зал суда они явились с личными вещами и сумками.



Приговором суда, организатор Ляйла Нургазина осуждена на 10 лет, ее сообщник Малик Жаксалыков получил 11 лет лишения свободы.

Остальным участникам группировки: Г. Алтынбаевой, Г. Ахметовой, С. Бекмухамбетовой, Д. Тукибаеву, В. Леоновой и А.Туралиной суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет.

Все восемь фигурантов были взяты под стражу в зале суда. Во время оглашения приговора подсудимые женщины рыдали навзрыд, поскольку у них остались несовершеннолетние дети.

Источник: Костанайские новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 05.01.2018 в 13:18:41   # 653086
если лавешки остались пусть не расстравиваются. решаемый же вопрос 100%.
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  Пермяк 05.01.2018 в 13:22:17   # 653088
Каждому по десяточке нужно было влепить
Столько людей ушло из бизнеса из за таких вот таможников, а сколько ещё народа разорилось, те, кто не смог обойти искусственно созданный барьер. Вобщем ущерба стране такие вот таможники наносят большей чем террористы.
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  РусланY 05.01.2018 в 13:39:56   # 653094
а как они вели себя когда из-за них другие рыдали!?
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  MишаМашкевич 05.01.2018 в 13:50:23   # 653095
тоже мне схема.
спросите любого импортера и экспортера, такое узнаете.
за простой вагонов в сутки платят штрафы, а таможня может дополнительные справки,доки истребовать. на свх отправить товар, где тоже платишь немалые деньги.
а эти всего лишь мелочью занимались.
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  Прапор 05.01.2018 в 13:54:25   # 653096
Цитата: КЕДЫ от 05.01.2018 13:18:41
если лавешки остались пусть не расстравиваются. решаемый же вопрос 100%.

Скорее всего без крыши "работали", потому шкуляли по мелочи себе в карман, вряд-ли там большие суммы. Ну и реакция в подтверждение, не пожили, считай, на широкую ногу а ответ держать придется.
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  Templar 05.01.2018 в 13:56:44   # 653097
Где бабы, там и эмоции. У них всегда чуть что, так слезы наготове.) На жалость что ли пробуют взять)
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