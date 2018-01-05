Ученые Казахстана публикуют свои научные исследования в фальшивых журналах.

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Гоги80 05 Января 2018 в 14:55:45
Такие журналы — это серьезный и очень высокодоходный бизнес. Из года в год сотни работ казахстанских ученых-исследователей публикуются в хищных журналах – в журналах, которые научной ценности не имеют, так как за деньги публикуют статьи, содержащие грубые ошибки и допущения, а иногда и откровенный лженаучный бред.
Ученые превращают свой труд в мусор
Критерии отбора статей в авторитетные издания весьма жестки и большинство статей отсеиваются еще до рецензирования. В "мусорных" отбора, как и рецензирования, либо вообще нет, либо есть имитация. Статьи в престижных высокорейтинговых журналах добавляют ученому вес, увеличивают репутацию, показывают высокий уровень, открывают немало возможностей. "Хищные" издания берут деньги за размещение публикаций и, после того, как их исключают из базы, не только позорят имя автора, университета, но и страны.
"Тем не менее, ученые идут на сотрудничество с "хищниками" — некоторые делают это по неведению или ошибке, но есть и те, кто публикуется в фальшивых журналах сознательно, чтобы получить ученую степень или звание. Ведь один из главных критериев оценки эффективности ученого – его публикационная активность. То есть ученые подвергаются давлению с требованием публиковать как можно больше статей. Как результат, начиная с 2012 года самыми популярными изданиями среди исследователей Казахстана являются "мусорные" журналы. В основном в мусорных изданиях публикуют свои работы докторанты PhD, претенденты на ученые звания "ассоциированный профессор" и "профессор", — говорит Данияр Сапаргалиев, директор Центра научных исследований Almaty Management University.
В 2017 году казахстанские ученые опубликовали как минимум 251 статью в нерепутационных, фейковых изданиях индексируемых в Scopus.
Акция "Зимняя сказка": труд ученых превращает в мусор
Особым спросом у наших ученых в прошлом году пользовался хищный журнал издательства Serials Publications — Man in India и журнал Espacios, который также ведет подозрительную деятельность, схожую с практикой "хищных" изданий.
"Следует обратить внимание на то, что все журналы любого "хищного" издательства автоматически можно рассматривать как "хищные" издания. Ученым следует обращать внимание, какое издательство издает тот или иной журнал, и обязательно сверяться со "списком Билла", — говорит Сапаргалиев.
"Хищные" издательства фальшиво декларируют свою индексацию в Scopus, приписывают чужие заслуги, имена известных ученых к одобрению исследований, о которых эти ученые даже не знают. Иногда пишут импакт-фактор (индекс цитирования, показатель важности научного журнала, — прим. ред.) от таких же несуществующих фейковых компаний.
Публикация в фальшивом журнале обходится нашим ученым порядка 1500 долларов. Фирм-посредников, которые помогут и с переводом, и с публикацией в интернете много. Доходит до того, что публикации в мусорных журналах, которых еще пока индексируются в базе Scopus и имеют импакт-фактор в базе Web of Science, подают со скидкой по акциям.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
Какие учёные такие и журналы , полное соответствие .
Цитата: KAN13 от 05.01.2018 16:18:12
Какие учёные такие и журналы , полное соответствие .
Какие учёные такие и журналы , полное соответствие .
Как наша Медакадемия без академика
Кстати, и журнал у них там был такой, ДЕНСАУЛЫК назывался. Каждая статья и лично ректору Даирбекову круглая сумма в карман шло. Так и добился закрытия своей жадностью академии и покинул с позором