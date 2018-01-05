Имам о женах: бить женщин нужно, не доводя до переломов костей

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danilov 05 Января 2018 в 15:40:53
По его словам, мусульманская религия допускает в качестве наказания побои супруги, причем бить женщин нужно, не доводя до переломов костей.
Кроме этого, священнослужитель призвал молодых мужчин повесить в своих домах камчу (плеть – прим. автора), один вид которой будет вводить в страх жену.
"Есть такой хадис – если супруга не слушает своего мужа, то ему разрешено бить ее в легкой форме, запрещено бить по лицу", – заявляет имам.
Ризабек Батталұлы напомнил, за все проступки жены перед богом в ответе муж.
"Мужчина обязан обеспечивать и кормить свою супругу. Я не призываю вас избивать женщин, каждая из них чья та любимая дочь, сестра. Истинный авторитет и сила мужчины заключается в том, чтобы не доводить ситуацию до необходимости избиения своей супруги", – заключил проповедник.
Отметим, что за непродолжительное время видео собрало большое количество комментариев, в которых большинство осудили слова имама.
https://ru.sputniknews.kz/society/20180105/4201236/video-na-kotorom-imam-prizyvaet-nakazyvat-zhen-poyavilos-v-seti.html
https://www.zakon.kz/4897354-imam-o-zhenah-bit-zhenshchin-nuzhno-ne.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
" ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ ТОВАРИЩИ "
Отметим, что за непродолжительное время видео собрало большое количество комментариев, в которых большинство осудили слова имама.
Вангую, осуждения исходят от самих же пезд, а также от таких терпил, как мАл, NBE и тем подобных пизд..лизов
Цитата: Templar от 05.01.2018 15:51:02
Quote:
Вангую, осуждения исходят от самих же пезд, а также от таких терпил, как мАл, NBE и тем подобных пизд..лизов
Quote:
Отметим, что за непродолжительное время видео собрало большое количество комментариев, в которых большинство осудили слова имама.
Вангую, осуждения исходят от самих же пезд, а также от таких терпил, как мАл, NBE и тем подобных пизд..лизов
Ну, и уёбище же вы, Templar.
Титусяне, прошу простить за резкость.
В молодости от стариков слышал такую фразу - " кто бьёт тот не ебёт "
Цитата: Makintosh от 05.01.2018 16:01:49
Ну, и уёбище же вы, Templar.
Титусяне, прошу простить за резкость.
Цитата: Templar от 05.01.2018 15:51:02
Quote:
Вангую, осуждения исходят от самих же пезд, а также от таких терпил, как мАл, NBE и тем подобных пизд..лизов
Quote:
Отметим, что за непродолжительное время видео собрало большое количество комментариев, в которых большинство осудили слова имама.
Вангую, осуждения исходят от самих же пезд, а также от таких терпил, как мАл, NBE и тем подобных пизд..лизов
Ну, и уёбище же вы, Templar.
Титусяне, прошу простить за резкость.
Ты тоже хочешь присоединиться к доблестному отряду пизд..лизов?
Если религия призывает избивать женщин, то грош цена этой религии...не говорю уже об убийствах. Хотя убеждён, что нет такого в религии! Как обычно у каждого додика своя методика! Много чего хочется понаписать, но одни маты блеать!
Все, что пишу мое лишь мнение. У каждого путь свой, я лично против таких призывов. Если твоя женщина заслужила трепку, то может есть другие методы? А может ну её такую которую хочется побить? Развестись сложно, дети есть...а детям какого это пережить? Мне 35 лет, а меня трясет от скандалов людей...
Так может все таки бить надо, но надо уметь?
- люлю таких женщин
Цитата: MARЧELLO от 05.01.2018 16:12:40От болевого шока человек отключается.
Сам бы не видел - не поверил. Пороли девушку плетками, она улетала Взгляд отсутствующий, смотрит вроде на тебя, но не видит, как будто где-то не с нами. Легкие пощечины и приходит в себя. Во время порки периодически судороги по телу, дрожь в ногах. Все же мы здесь взрослые люди? знаем отчего так бывает?
Так может все таки бить надо, но надо уметь?
Сам бы не видел - не поверил. Пороли девушку плетками, она улетала Взгляд отсутствующий, смотрит вроде на тебя, но не видит, как будто где-то не с нами. Легкие пощечины и приходит в себя. Во время порки периодически судороги по телу, дрожь в ногах. Все же мы здесь взрослые люди? знаем отчего так бывает?
Так может все таки бить надо, но надо уметь?
Пастафариан 05.01.2018 в 16:59:43 # 653168
Цитата: vladtr от 05.01.2018 16:49:54
Цитата: MARЧELLO от 05.01.2018 16:12:40От болевого шока человек отключается.
Сам бы не видел - не поверил. Пороли девушку плетками, она улетала Взгляд отсутствующий, смотрит вроде на тебя, но не видит, как будто где-то не с нами. Легкие пощечины и приходит в себя. Во время порки периодически судороги по телу, дрожь в ногах. Все же мы здесь взрослые люди? знаем отчего так бывает?
Так может все таки бить надо, но надо уметь?
Сам бы не видел - не поверил. Пороли девушку плетками, она улетала Взгляд отсутствующий, смотрит вроде на тебя, но не видит, как будто где-то не с нами. Легкие пощечины и приходит в себя. Во время порки периодически судороги по телу, дрожь в ногах. Все же мы здесь взрослые люди? знаем отчего так бывает?
Так может все таки бить надо, но надо уметь?
Даже крови не было, но следы оставались. О каком болевом шоке речь?
vladtr, конкретно для тебя поясняю вышесказанное - бить-наказывать плохо, но бить-для удовольствия почему бы и нет?
MишаМашкевич 05.01.2018 в 17:05:26 # 653172
Далее по теме, имам дурак. Не познал он в жизни женской ласки,любви. А может и нежность воспринимает как слабость,этим и пользуется. Мазохист он короче. Скорее всего его замого били в детстве,он так свою любовь показывает.
Дать бы такому на время жену самбистку. Я б посмотрела как он посуду бы мыл.
MишаМашкевич 05.01.2018 в 17:07:55 # 653175
АзаматАзеке 05.01.2018 в 17:11:09 # 653177
Вкратце, он говорит: "Сначала попытайтесь объяснить. Нет? Тогда не ложитесь с ними. Нет? Тогда на крайняк легонько примените силу, но не бейте в лицо".
Сидите тут, умничаете. А пост реальный вброс. Что здесь, что на источнике. Из мухи слова делают. Из пальца высосано.
Цитата: MишаМашкевич от 05.01.2018 17:05:26
Темплер у нас активно использует реминг. Радует одно, растет мальчик. К успеху идет. Раньше был пукан,щя куни. А так обычный газлайтер. Ничего выдающегося.
Темплер у нас активно использует реминг. Радует одно, растет мальчик. К успеху идет. Раньше был пукан,щя куни. А так обычный газлайтер. Ничего выдающегося.
Ты с каждым разом подтверждаешь, что ты стрелочница.
Вместо тысячи слов - иди нах.
Личные наблюдения показывают следующую закономерность: почти во всех наблюдаемых мною семьях (не наблюдал специально, простой анализ взаимоотношений), где практиковались побои (соседи, родственники, знакомые, друзья), приоритет мужчины вначале был неоспорим. Но с годами, когда женщина набирает опыт и силу, при отсутствии каких-либо отрицательных качеств с её стороны, женщина берёт верх и мужчина становится в роль подчинённого практически по всем главным вопросам.
Поэтому, мужчины, стоит ли показывать свою грубую физическую силу сейчас, чтобы потом, годам к сорока-шестидесяти выглядеть неподобающим образом, который некогда обиженные жёны могут очень технично устраивать своему мужчине в обществе и семье, подавляя реальный авторитет, но выставляя "авторитет" в кавычках, который будет выглядеть напыщенно и убого?
Поэтому, закладка истинного и непререкаемого приоритета мужчины перед женщиной вырабатывается с самого начала, но не битьём и унижениями, но делами достойными и поступками мужскими, и должен по умолчанию поддерживаться обеими сторонами . В противном случае - разводитесь.
Цитата: MARЧELLO от 05.01.2018 17:01:00Бить для удовольствия - проблемы с психикой у избивающего. Это садизм. Прежде чем писать об этом, попробуй на себе порку, а потом пиши. Гематомы это тоже кровь, не вышедшая наружу.
Даже крови не было, но следы оставались. О каком болевом шоке речь?
vladtr, конкретно для тебя поясняю вышесказанное - бить-наказывать плохо, но бить-для удовольствия почему бы и нет?
Цитата: vladtr от 05.01.2018 16:49:54
Цитата: MARЧELLO от 05.01.2018 16:12:40От болевого шока человек отключается.
Сам бы не видел - не поверил. Пороли девушку плетками, она улетала Взгляд отсутствующий, смотрит вроде на тебя, но не видит, как будто где-то не с нами. Легкие пощечины и приходит в себя. Во время порки периодически судороги по телу, дрожь в ногах. Все же мы здесь взрослые люди? знаем отчего так бывает?
Так может все таки бить надо, но надо уметь?
Сам бы не видел - не поверил. Пороли девушку плетками, она улетала Взгляд отсутствующий, смотрит вроде на тебя, но не видит, как будто где-то не с нами. Легкие пощечины и приходит в себя. Во время порки периодически судороги по телу, дрожь в ногах. Все же мы здесь взрослые люди? знаем отчего так бывает?
Так может все таки бить надо, но надо уметь?
Даже крови не было, но следы оставались. О каком болевом шоке речь?
vladtr, конкретно для тебя поясняю вышесказанное - бить-наказывать плохо, но бить-для удовольствия почему бы и нет?