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Имам о женах: бить женщин нужно, не доводя до переломов костей
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danilov 05 Января 2018 в 15:40:53
АСТАНА, 5 янв — Sputnik. В социальной сети распространяется видео, на котором якобы в одной из мечетей Казахстана имам Ризабек Батталұлы читал проповедь о том, как правильно должны мужчины наказывать своих жен.

По его словам, мусульманская религия допускает в качестве наказания побои супруги, причем бить женщин нужно, не доводя до переломов костей.

Кроме этого, священнослужитель призвал молодых мужчин повесить в своих домах камчу (плеть – прим. автора), один вид которой будет вводить в страх жену.

"Есть такой хадис – если супруга не слушает своего мужа, то ему разрешено бить ее в легкой форме, запрещено бить по лицу", – заявляет имам.

Ризабек Батталұлы напомнил, за все проступки жены перед богом в ответе муж.

"Мужчина обязан обеспечивать и кормить свою супругу. Я не призываю вас избивать женщин, каждая из них чья та любимая дочь, сестра. Истинный авторитет и сила мужчины заключается в том, чтобы не доводить ситуацию до необходимости избиения своей супруги", – заключил проповедник.

Отметим, что за непродолжительное время видео собрало большое количество комментариев, в которых большинство осудили слова имама.

https://ru.sputniknews.kz/society/20180105/4201236/video-na-kotorom-imam-prizyvaet-nakazyvat-zhen-poyavilos-v-seti.html

https://www.zakon.kz/4897354-imam-o-zhenah-bit-zhenshchin-nuzhno-ne.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  шымкент 05.01.2018 в 15:47:11   # 653129
Один раз побил в молодости. Все ещё жалею о сделанном. Рукоприкладство не выход.
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  Templar 05.01.2018 в 15:49:05   # 653130
забанен до 10.01.2018 17:28:30
Машкевич, твой выход.
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  KAN13 05.01.2018 в 15:49:55   # 653131

" ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ ТОВАРИЩИ "
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  Templar 05.01.2018 в 15:51:02   # 653132
забанен до 10.01.2018 17:28:30
Quote:
Отметим, что за непродолжительное время видео собрало большое количество комментариев, в которых большинство осудили слова имама.

Вангую, осуждения исходят от самих же пезд, а также от таких терпил, как мАл, NBE и тем подобных пизд..лизов
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  Даун 05.01.2018 в 15:59:55   # 653133
иногда с окна хочется выкинуть жену
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  Makintosh 05.01.2018 в 16:01:49   # 653134
Цитата: Templar от 05.01.2018 15:51:02
Quote:
Отметим, что за непродолжительное время видео собрало большое количество комментариев, в которых большинство осудили слова имама.

Вангую, осуждения исходят от самих же пезд, а также от таких терпил, как мАл, NBE и тем подобных пизд..лизов

Ну, и уёбище же вы, Templar.
Титусяне, прошу простить за резкость.
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  KAN13 05.01.2018 в 16:02:26   # 653135

В молодости от стариков слышал такую фразу - " кто бьёт тот не ебёт "
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  Templar 05.01.2018 в 16:05:48   # 653137
забанен до 10.01.2018 17:28:30
Что и требовалось доказать) Прошел по ссылке, прочитал первые 15-20 комментов, одни бабы возникают
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  332-712 05.01.2018 в 16:05:49   # 653138
если жена выпендривается, в охапку и в постель. потом разберемся...
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  Templar 05.01.2018 в 16:07:27   # 653140
забанен до 10.01.2018 17:28:30
Цитата: Makintosh от 05.01.2018 16:01:49
Цитата: Templar от 05.01.2018 15:51:02
Quote:
Отметим, что за непродолжительное время видео собрало большое количество комментариев, в которых большинство осудили слова имама.

Вангую, осуждения исходят от самих же пезд, а также от таких терпил, как мАл, NBE и тем подобных пизд..лизов

Ну, и уёбище же вы, Templar.
Титусяне, прошу простить за резкость.

Ты тоже хочешь присоединиться к доблестному отряду пизд..лизов?
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  Денис222 05.01.2018 в 16:08:41   # 653141
Бить женщин это низко! И не важно к какой ты религии относишься, и религиозен ты вообще. Женщина чьята мать, сестра, дочь...прежде чем поднять руку, подумайте о том, хотели бы Вы такую участь своей матери, сестре, дочери? У меня к сожалению нет дочери, но слава Богу есть мама и сестренки. Мой отец избивал мою мать...когда я немного подрос, я делал все чтобы он бил меня и он бил меня, но он не бил мать...когда я стал подростком, мать мою никто не бил больше. Одну из сестер как то избил муж, я чуть разум тогда не потерял, все обошлось, все живы...правда жена моя пилит до сих пор...
Если религия призывает избивать женщин, то грош цена этой религии...не говорю уже об убийствах. Хотя убеждён, что нет такого в религии! Как обычно у каждого додика своя методика! Много чего хочется понаписать, но одни маты блеать!
Все, что пишу мое лишь мнение. У каждого путь свой, я лично против таких призывов. Если твоя женщина заслужила трепку, то может есть другие методы? А может ну её такую которую хочется побить? Развестись сложно, дети есть...а детям какого это пережить? Мне 35 лет, а меня трясет от скандалов людей...
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  MARЧELLO 05.01.2018 в 16:12:40   # 653143
Сам бы не видел - не поверил. Пороли девушку плетками, она улетала Взгляд отсутствующий, смотрит вроде на тебя, но не видит, как будто где-то не с нами. Легкие пощечины и приходит в себя. Во время порки периодически судороги по телу, дрожь в ногах. Все же мы здесь взрослые люди? знаем отчего так бывает?
Так может все таки бить надо, но надо уметь?
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  Денис222 05.01.2018 в 16:18:22   # 653148
Я сам иной раз хочу придушить жену...доводит капец, но сдерживаю себя...потому как знаю, что для нас это точка не возврата. Может она и простит, но не забудет! Хотя есть такие, для которых жизненно необходимо получать по еб/лу.
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  vladtr 05.01.2018 в 16:33:16   # 653154
Окно овертона, очередной вброс. Обижать и подымать на женщину руку нельзя, вот чему нас учили в советской школе. А если какой-то недоумок будет рассказывать, как правильно наказывать, то это больше похоже на тренера по боксу чем на имама. Лучше бы учил как правильно полюбить ближнего.
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  NZN 05.01.2018 в 16:40:35   # 653156
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  NZN 05.01.2018 в 16:46:53   # 653159
- люлю таких женщин
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  vladtr 05.01.2018 в 16:49:54   # 653164
Цитата: MARЧELLO от 05.01.2018 16:12:40
Сам бы не видел - не поверил. Пороли девушку плетками, она улетала Взгляд отсутствующий, смотрит вроде на тебя, но не видит, как будто где-то не с нами. Легкие пощечины и приходит в себя. Во время порки периодически судороги по телу, дрожь в ногах. Все же мы здесь взрослые люди? знаем отчего так бывает?
Так может все таки бить надо, но надо уметь?
От болевого шока человек отключается.
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  Лялька 05.01.2018 в 16:52:14   # 653165
Мне кажется ,те кто призывает к рукоприкладству -никогда не был жертвой физического наставления на путь истины. Никому не дано причинять физическую боль другому...А те кто глаголит о пощечине... всё с неё и начинается!Кто-то прожил всю жизнь и ни разу никого не ударил... а у кого то это в порядке вещей... стоит задуматься!
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  Пастафариан 05.01.2018 в 16:59:43   # 653168
Сваю девочку бить. Да вы охуели, за всю совместную жизнь не разу мата ей, не сказал.
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  MARЧELLO 05.01.2018 в 17:01:00   # 653169
Цитата: vladtr от 05.01.2018 16:49:54
Цитата: MARЧELLO от 05.01.2018 16:12:40
Сам бы не видел - не поверил. Пороли девушку плетками, она улетала Взгляд отсутствующий, смотрит вроде на тебя, но не видит, как будто где-то не с нами. Легкие пощечины и приходит в себя. Во время порки периодически судороги по телу, дрожь в ногах. Все же мы здесь взрослые люди? знаем отчего так бывает?
Так может все таки бить надо, но надо уметь?
От болевого шока человек отключается.

Даже крови не было, но следы оставались. О каком болевом шоке речь?
vladtr, конкретно для тебя поясняю вышесказанное - бить-наказывать плохо, но бить-для удовольствия почему бы и нет?
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  MишаМашкевич 05.01.2018 в 17:05:26   # 653172
Темплер у нас активно использует реминг. Радует одно, растет мальчик. К успеху идет. Раньше был пукан,щя куни. А так обычный газлайтер. Ничего выдающегося.

Далее по теме, имам дурак. Не познал он в жизни женской ласки,любви. А может и нежность воспринимает как слабость,этим и пользуется. Мазохист он короче. Скорее всего его замого били в детстве,он так свою любовь показывает.
Дать бы такому на время жену самбистку. Я б посмотрела как он посуду бы мыл.
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  MишаМашкевич 05.01.2018 в 17:07:55   # 653175
Кстати! За призыв к насилию его бы привлечь к ответственности
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  АзаматАзеке 05.01.2018 в 17:11:09   # 653177
Переводили не правильно!
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  Sandy 05.01.2018 в 17:18:25   # 653180
Я крещённый, друг мусульманин. Но именно из-за этого мы с ним постоянно ругаемся. Я сказал, что никогда не смогу понять эту религию.
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  Лысый 05.01.2018 в 17:24:36   # 653185
Бить камчой надо не отрывая плечо от туловища, только усилием предплечья. В Иране строго за этим следят.
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  Templar 05.01.2018 в 17:25:43   # 653186
забанен до 10.01.2018 17:28:30
"Умники", вы видео-то смотрели? До конца? Или вы тупо тут прочли текст, и со своего дивана ссыте? )

Вкратце, он говорит: "Сначала попытайтесь объяснить. Нет? Тогда не ложитесь с ними. Нет? Тогда на крайняк легонько примените силу, но не бейте в лицо".

Сидите тут, умничаете. А пост реальный вброс. Что здесь, что на источнике. Из мухи слова делают. Из пальца высосано.
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  Templar 05.01.2018 в 17:27:53   # 653189
забанен до 10.01.2018 17:28:30
Цитата: MишаМашкевич от 05.01.2018 17:05:26
Темплер у нас активно использует реминг. Радует одно, растет мальчик. К успеху идет. Раньше был пукан,щя куни. А так обычный газлайтер. Ничего выдающегося.

Ты с каждым разом подтверждаешь, что ты стрелочница.

Вместо тысячи слов - иди нах.
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  Skype 05.01.2018 в 17:31:23   # 653191
Дебил мля имам
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  Мура45 05.01.2018 в 17:35:04   # 653192
Надо ли бить жён? Моё мнение - "нет!"
Личные наблюдения показывают следующую закономерность: почти во всех наблюдаемых мною семьях (не наблюдал специально, простой анализ взаимоотношений), где практиковались побои (соседи, родственники, знакомые, друзья), приоритет мужчины вначале был неоспорим. Но с годами, когда женщина набирает опыт и силу, при отсутствии каких-либо отрицательных качеств с её стороны, женщина берёт верх и мужчина становится в роль подчинённого практически по всем главным вопросам.
Поэтому, мужчины, стоит ли показывать свою грубую физическую силу сейчас, чтобы потом, годам к сорока-шестидесяти выглядеть неподобающим образом, который некогда обиженные жёны могут очень технично устраивать своему мужчине в обществе и семье, подавляя реальный авторитет, но выставляя "авторитет" в кавычках, который будет выглядеть напыщенно и убого?
Поэтому, закладка истинного и непререкаемого приоритета мужчины перед женщиной вырабатывается с самого начала, но не битьём и унижениями, но делами достойными и поступками мужскими, и должен по умолчанию поддерживаться обеими сторонами . В противном случае - разводитесь.
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  vladtr 05.01.2018 в 17:35:39   # 653194
Цитата: MARЧELLO от 05.01.2018 17:01:00
Цитата: vladtr от 05.01.2018 16:49:54
Цитата: MARЧELLO от 05.01.2018 16:12:40
Сам бы не видел - не поверил. Пороли девушку плетками, она улетала Взгляд отсутствующий, смотрит вроде на тебя, но не видит, как будто где-то не с нами. Легкие пощечины и приходит в себя. Во время порки периодически судороги по телу, дрожь в ногах. Все же мы здесь взрослые люди? знаем отчего так бывает?
Так может все таки бить надо, но надо уметь?
От болевого шока человек отключается.

Даже крови не было, но следы оставались. О каком болевом шоке речь?
vladtr, конкретно для тебя поясняю вышесказанное - бить-наказывать плохо, но бить-для удовольствия почему бы и нет?
Бить для удовольствия - проблемы с психикой у избивающего. Это садизм. Прежде чем писать об этом, попробуй на себе порку, а потом пиши. Гематомы это тоже кровь, не вышедшая наружу.
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