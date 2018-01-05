Имам о женах: бить женщин нужно, не доводя до переломов костей

Сам бы не видел - не поверил. Пороли девушку плетками, она улеталаВзгляд отсутствующий, смотрит вроде на тебя, но не видит, как будто где-то не с нами. Легкие пощечины и приходит в себя. Во время порки периодически судороги по телу, дрожь в ногах. Все же мы здесь взрослые люди? знаем отчего так бывает?Так может все таки бить надо, но надо уметь?