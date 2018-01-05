Талгат Ермегияев признан злостным нарушителем режима содержания в колонии

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KAN13 05 Января 2018 в 16:52:31
За нарушение режима содержания в колонии осужденный Талгат Ермегияев был водворен в дисциплинарный изолятор сроком на 5 суток. Сейчас он находится в следственном изоляторе Астаны в рамках расследуемого уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе КУИС, передает корреспондент BNews.kz.
Сообщается, что ранее осужденный Талгат Ермегияев содержался в колонии на облегченных условиях.
"Осужденный, содержащийся на облегченных условиях содержания в учреждениях максимальной безопасности, в соответствии со статьей 138 Уголовно-исполнительного кодекса РК вправе ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости денег в размере до десяти месячных расчетных показателей, получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение года, иметь четыре краткосрочных и четыре длительных свидания в течение года. Что касается осужденного Ермегияева, то он в рамках расследуемого уголовного дела в настоящее время находится в следственном изоляторе Астаны", - говорится в сообщении КУИС.
Напомним, что в июне 2016 года экс-главу нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" Ермегияева приговорили к 14 годам лишения свободы и лишили ордена "Курмет". Его признали виновным в хищении и получении взятки. По версии следствия, прреступная группировка, возглавляемая Ермегияевым, нанесла материальный ущерб на сумму 8 млрд тенге, а Ермегияев получил взятку частями на сумму 780 млн тенге.
Ранее сообщалось, что 25 декабря 2017 года начальника колонии, полковника юстиции Нурлана Абена и его заместителя, майора юстиции Талгата Мусаева, арестовали за создание комфортных условий Ермегияеву. Всего за покровительство экс-главе "Астана ЭКСПО-2017" наказали 16 сотрудников органов внутренних дел.
BNews.kz
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