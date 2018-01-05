Задержан руководитель департамента по делам обороны Кызылординской области

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KAN13 05 Января 2018 в 16:53:01
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении начальника областного департамента по делам обороны в звании полковника, передает Total.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.
Он подозревается в неоднократном получении взяток в сумме более 600 тыс. тенге.
Установлено, что подозреваемый с ноября по декабрь 2017 года на системной основе (неоднократно) получал от своих подчиненных денежные средства от 20 тыс. до 150 тыс. тенге за присвоение очередных воинских званий, освобождение от дисциплинарной ответственности и общее покровительство по службе.
4 января начальник департамента задержан и водворен в ИВС УВД города Кызылорды.
Проводится досудебное расследование.
Total.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
За неоднократное получение взяток задержан начальник департамента по делам обороны Кызылординской области.То есть он брал брал, но его не задерживали, а теперь решили задержать? Или неоднократное получение взятки в один день?
По мне чем штраф платить их прелюдно камчой по спине били (дүре соғу по казахский) бы ровно столько раз как полученная сумма взятки. Все равно штрафы "наши" зарубежных банках заморозят своей тупостью.