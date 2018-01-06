Как «Четыре брата» совершили рейдерский захват компании

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KAN13 06 Января 2018 в 16:12:15
По данным гособвинителя Айбека Шокпарова, члены банды "4 брата" в 2014 году помогли актюбинцу силой захватить компанию.
Житель Актюбинской области Нурлан Ногаев, занимавший пост замдиректора ТОО «ТазаДалаКом» , специализирующего на приеме, захоронении и переработке опасных отходов на полигоне, расположенного в Темирском районе Актюбинской области, решил незаконно стать владельцем этой компании.
Якобы от него членам ОПГ «4 брата» поступил «заказ» совершить рейдерский захват фирмы, принадлежащей семье Бисембиных.
В награду были обещаны часть денег и имущества ТОО «ТазаДалаКом». Ногаев сфабриковал документы, а именно протокол общего собрания, участники которого якобы единогласно проголосовали и приняли решение о смене директора.
Затем подсудимые Нурлан Ногаев, Мурат Туржанов и Калдымурат Қартжан заставили потерпевшего Болатбека Доскужаева подписать фиктивный протокол.
Потерпевшему пояснили, что будут контролировать ситуацию "по понятиям", а если он откажется, то ему грозит физическая расправа.
Когда владелец фирмы узнал о махинациях, он обратился в суд. Однако когда Бисембины дело выиграли, выяснилось, что фирма уже обанкротилась. На счету не было ни денег, ни спецтехники.
Отметим, что суд над 26 обвиняемыми в краже нефти и других преступлениях продолжается. Обвиняемые приняли решение выступить после свидетелей и потерпевших.
Источник: NUR.KZ
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